Milan-Fiorentina, Modric di nuovo titolare nel centrocampo rossonero. Il Diavolo si affida al suo leader assoluto di questa stagione. L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'
Se il Milan dovesse vincere questa sera contro la Fiorentina conquisterebbe il primo posto solitario in Serie A a 16 punti. Non un compito facile vista l'avversaria e visti i tantissimi infortuni che hanno messo in difficoltà la rosa di Massimiliano Allegri in questa sosta per le partite delle nazionali. Chi starà sempre in campo è Luka Modric, un pilastro di questo Diavolo. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Modric ha giocato 90 minuti contro la Repubblica Ceca, mentre è rimasto 70 minuti in panchina contro Gibilterra.
Milan-Fiorentina, Modric non riposa mai
Per la media voto del quotidiano, Modric è il primo per prestazioni di tutto il Milan con 7,25. Non solo, dei centrocampisti è quello che ha giocato di più con 515 minuti in campo. Il solo compagno con un impiego superiore è Matteo Gabbia, 540’: con le gare delle nazionali Modric arriva a 757 minuti. Modric è anche il giocatore che ha completato più passaggi in Serie A in questo inizio di stagione.