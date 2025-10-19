Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Modric numeri eccelsi con il Milan: contro la Fiorentina sarà di nuovo leader del Diavolo

MILAN-FIORENTINA

Modric numeri eccelsi con il Milan: contro la Fiorentina sarà di nuovo leader del Diavolo

Modric numeri eccelsi con il Milan: contro la Fiorentina sarà di nuovo leader del Diavolo
Milan-Fiorentina, Modric di nuovo titolare nel centrocampo rossonero. Il Diavolo si affida al suo leader assoluto di questa stagione. L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Se il Milan dovesse vincere questa sera contro la Fiorentina conquisterebbe il primo posto solitario in Serie A a 16 punti. Non un compito facile vista l'avversaria e visti i tantissimi infortuni che hanno messo in difficoltà la rosa di Massimiliano Allegri in questa sosta per le partite delle nazionali. Chi starà sempre in campo è Luka Modric, un pilastro di questo Diavolo. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Modric ha giocato 90 minuti contro la Repubblica Ceca, mentre è rimasto 70 minuti in panchina contro Gibilterra.

Milan-Fiorentina, Modric non riposa mai

—  

Per la media voto del quotidiano, Modric è il primo per prestazioni di tutto il Milan con 7,25. Non solo, dei centrocampisti è quello che ha giocato di più con 515 minuti in campo. Il solo compagno con un impiego superiore è Matteo Gabbia, 540’: con le gare delle nazionali Modric arriva a 757 minuti. Modric è anche il giocatore che ha completato più passaggi in Serie A in questo inizio di stagione.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, attaccante: si tenta il colpo? "Diavolo tra i più interessati a ...">>>

Il Milan in difficoltà per le tantissime assenze, potrà fare affidamento sempre su Modric a partire da questa sera contro la Fiorentina.

Leggi anche
Milan-Fiorentina, Maignan sfida De Gea: il francese ha in testa un obiettivo ben preciso
Fiorentina, Pioli: “Al Milan anni intensi. Ma se c’è un Dio del calcio, magari un occhio di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA