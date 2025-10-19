Calciomercato Milan, indiscrezione: 'Diavolo tra i più interessati a ...'

Il calciomercato del Milan, a gennaio, potrebbe essere molto importante. E' ancora presto per capire in che condizioni arriverà la squadra di Massimiliano Allegri, ma è possibile che il Diavolo avrà bisogno di rinforzi importanti se vorrà competere per obiettivi importanti dall'inverno fino a fine stagione. In estate il lavoro è stato decisamente lungo, ma non è stato del tutto perfetto. La squadra, infatti, potrebbe avere bisogno di altri innesti per chiudere alla grande il lavoro fatto in estate. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA