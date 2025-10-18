Ha un ottimo rapporto con il tecnico Massimiliano Allegri, è leader del gruppo squadra ed esponente di spicco dello spogliatoio. Maignan si sta allenando, ha riferito il 'CorSport', da vero professionista e le sue prestazioni in campo, rispetto all'ultima stagione, hanno mostrato un'impennata nel rendimento.

Ricordate cosa successe l'anno passato a Firenze? — Fin qui Maignan ha incassato soltanto 3 gol in campionato: 2 alla prima giornata dalla Cremonese, quelli su azione di Federico Baschirotto e Federico Bonazzoli; poi uno dal Napoli, su calcio di rigore, di Kevin De Bruyne. I compagni di squadra si fidano di 'Magic Mike', lo riconoscono come leader e lo stadio di 'San Siro' continua ad applaudirlo. Senza alcun retro-pensiero sul possibile addio a scadenza conseguente alla mancata firma sul rinnovo.

In Milan-Fiorentina, Maignan sarà stimolato dalla sfida a distanza con De Gea. Anche perché i due si sono affrontati soltanto due volte in carriera, entrambe nella stagione 2024-2025. E i precedenti sorridono al fiorentino: una vittoria per 2-1 e un pareggio per 2-2. La gara di Firenze, però, fu dominata dai portieri: De Gea, infatti, parò i rigori di Theo Hernández e Tammy Abraham; Maignan, invece, quello di Moise Kean.