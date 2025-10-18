Pianeta Milan
Milan-Fiorentina, Maignan sfida De Gea: il francese ha in testa un obiettivo ben preciso

In Milan-Fiorentina di domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro' sarà interessante anche assistere al duello, a distanza, tra i due portieri, il francese Mike Maignan e lo spagnolo David De Gea, tra i migliori in Serie A. I precedenti tra i due
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in occasione di Milan-Fiorentina di domani sera (ore 20:45) a 'San Siro', ci sarà anche l'interessante duello - a distanza - tra i due portieri: il francese Mike Maignan sulla sponda rossonera e lo spagnolo David De Gea su quella viola.

Milan-Fiorentina è anche Maignan contro De Gea

Maignan, seppur in scadenza di contratto a fine stagione e ben lontano dal rinnovo, ha accantonato (almeno per adesso ...) l'idea di trasferirsi al Chelsea, con cui aveva un accordo la scorsa estate e ha conservato la fascia di capitano in questa sua quinta e forse ultima annata in rossonero.

Ha un ottimo rapporto con il tecnico Massimiliano Allegri, è leader del gruppo squadra ed esponente di spicco dello spogliatoio. Maignan si sta allenando, ha riferito il 'CorSport', da vero professionista e le sue prestazioni in campo, rispetto all'ultima stagione, hanno mostrato un'impennata nel rendimento.

Ricordate cosa successe l'anno passato a Firenze?

Fin qui Maignan ha incassato soltanto 3 gol in campionato: 2 alla prima giornata dalla Cremonese, quelli su azione di Federico Baschirotto e Federico Bonazzoli; poi uno dal Napoli, su calcio di rigore, di Kevin De Bruyne. I compagni di squadra si fidano di 'Magic Mike', lo riconoscono come leader e lo stadio di 'San Siro' continua ad applaudirlo. Senza alcun retro-pensiero sul possibile addio a scadenza conseguente alla mancata firma sul rinnovo.

In Milan-Fiorentina, Maignan sarà stimolato dalla sfida a distanza con De Gea. Anche perché i due si sono affrontati soltanto due volte in carriera, entrambe nella stagione 2024-2025. E i precedenti sorridono al fiorentino: una vittoria per 2-1 e un pareggio per 2-2. La gara di Firenze, però, fu dominata dai portieri: De Gea, infatti, parò i rigori di Theo Hernández e Tammy Abraham; Maignan, invece, quello di Moise Kean.

