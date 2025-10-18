Pianeta Milan
Il Milan Primavera di mister Giovanni Renna assisterà domani sera, da postazione privilegiata a 'San Siro', al match dei rossoneri di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli. Prossimamente anche le altre rappresentative
Domani sera, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri affronterà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la Fiorentina di Stefano Pioli, tecnico dell'ultimo Scudetto dei rossoneri nel 2022, per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come, prima del fischio d'inizio del match, il Milan Primavera di mister Giovanni Renna farà un passaggio in campo davanti agli spettatori presenti a 'San Siro'. Successivamente, la compagine Under 20 rossonera seguirà la partita contro i viola dalla tribuna d'onore dello stadio meneghino.

Il quotidiano torinese ha ricordato, poi, come presto toccherà anche al Milan Futuro (Under 23) di Massimo Oddo, che quest'anno milita nel campionato di Serie D. Poi a tutte le altre squadre. Anche quelle del settore Femminile. Un modo, quello del Milan, per far sentire tutti dentro alla grande famiglia rossonera. Basti pensare alla visita di Luka Modrić al settore giovanile di martedì.

Oltretutto, ha chiosato 'Tuttosport', a inaugurare la tradizione, in puro stile di gender equality, le prime ospiti della tribuna d’onore erano state le giocatrici della Prima Squadra Femminile.

