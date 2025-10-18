Il quotidiano torinese ha ricordato, poi, come presto toccherà anche al Milan Futuro (Under 23) di Massimo Oddo, che quest'anno milita nel campionato di Serie D. Poi a tutte le altre squadre. Anche quelle del settore Femminile. Un modo, quello del Milan, per far sentire tutti dentro alla grande famiglia rossonera. Basti pensare alla visita di Luka Modrić al settore giovanile di martedì.
Oltretutto, ha chiosato 'Tuttosport', a inaugurare la tradizione, in puro stile di gender equality, le prime ospiti della tribuna d’onore erano state le giocatrici della Prima Squadra Femminile.
