Domani, domenica 19 ottobre , alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Fiorentina , partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per l'occasione, tra le tante problematiche legate ai numerosi infortuni occorsi ai titolari rossoneri durante la pausa Nazionali , il tecnico Massimiliano Allegri è alle prese con il dubbio Alexis Saelemaekers .

L'esterno belga, classe 1999, ieri si è allenato in gruppo. Recuperando, quindi, a tempo record dal problema al flessore della coscia destra accusato con la sua Nazionale, il Belgio. Fisicamente, però, non è al top e, pertanto, l'ex Roma e Bologna potrebbe anche partire dalla panchina domani sera contro i viola di Stefano Pioli. Al suo posto, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, potrebbe giocare, dunque, Zachary Athekame.