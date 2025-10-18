Pianeta Milan
Milan, sorpresa Athekame: contro la Fiorentina potrebbe partire titolare. Ecco al posto di chi
Lo svizzero Zachary Athekame, classe 2004, arrivato nell'ultimo calciomercato estivo dallo Young Boys, potrebbe debuttare dal 1' in Milan-Fiorentina di domani sera, ore 20:45, a 'San Siro'. Sarà lui la sorpresa di Massimiliano Allegri? Il punto
Domani, domenica 19 ottobre, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per l'occasione, tra le tante problematiche legate ai numerosi infortuni occorsi ai titolari rossoneri durante la pausa Nazionali, il tecnico Massimiliano Allegri è alle prese con il dubbio Alexis Saelemaekers.

L'esterno belga, classe 1999, ieri si è allenato in gruppo. Recuperando, quindi, a tempo record dal problema al flessore della coscia destra accusato con la sua Nazionale, il Belgio. Fisicamente, però, non è al top e, pertanto, l'ex Roma e Bologna potrebbe anche partire dalla panchina domani sera contro i viola di Stefano Pioli. Al suo posto, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, potrebbe giocare, dunque, Zachary Athekame.

Classe 2004, giunto nell'ultimo calciomercato estivo dallo Young Boys per 10 milioni di euro più il 10% di un'eventuale, futura rivendita, Athekame sarebbe al debutto assoluto dal 1' con la maglia del Milan. Finora, per lui, 30' totali sul terreno di gioco in Serie A, da subentrato, tra Udinese e Napoli. Contro il Lecce, in Coppa Italia, ha disputato altri 29' di gioco, sempre partendo dalla panchina. Ora, nel ballottaggio con Saelemaekers per Milan-Fiorentina, per la 'rosea' l'elvetico sarebbe in vantaggio per giocare da 'quinto' di centrocampo a destra nel 3-5-2.

