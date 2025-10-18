LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione contro la Fiorentina: gioca Leao. Un grande dilemma per Allegri >>>
Classe 2004, giunto nell'ultimo calciomercato estivo dallo Young Boys per 10 milioni di euro più il 10% di un'eventuale, futura rivendita, Athekame sarebbe al debutto assoluto dal 1' con la maglia del Milan. Finora, per lui, 30' totali sul terreno di gioco in Serie A, da subentrato, tra Udinese e Napoli. Contro il Lecce, in Coppa Italia, ha disputato altri 29' di gioco, sempre partendo dalla panchina. Ora, nel ballottaggio con Saelemaekers per Milan-Fiorentina, per la 'rosea' l'elvetico sarebbe in vantaggio per giocare da 'quinto' di centrocampo a destra nel 3-5-2.
