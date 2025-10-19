La Curva Sud è tornata a cantare a San Siro durante Milan-Napoli di campionato. Una spinta importante che ha acceso tutto lo stadio. La tifoseria organizzata rossonera non aveva partecipato alle prime partite al Meazza per protesta contro i limiti imposti dalle autorità. Questa sera, contro la Fiorentina, a San Siro torneranno anche bandiere e striscioni della Curva Sud.