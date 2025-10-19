La Curva Sud è tornata a cantare a San Siro durante Milan-Napoli di campionato. Una spinta importante che ha acceso tutto lo stadio. La tifoseria organizzata rossonera non aveva partecipato alle prime partite al Meazza per protesta contro i limiti imposti dalle autorità. Questa sera, contro la Fiorentina, a San Siro torneranno anche bandiere e striscioni della Curva Sud.
Milan-Fiorentina, la Curva Sud: "Oggi la Curva Sud Milano tornerà a colorarsi anche a San Siro"
MILAN-FIORENTINA
Milan-Fiorentina, la Curva Sud: “Oggi la Curva Sud Milano tornerà a colorarsi anche a San Siro”
La tifoseria organizzata del Milan ha postato sui social un messaggio prima della partita di questa sera tra Milan-Fiorentina. Il post della Curva Sud
Milan-Fiorentina, il messaggio della Curva Sud—
La tifoseria organizzata del Milan ha postato sui social un messaggio a riguardo. Ecco la storia su Instagram.
"Oggi la Curva Sud Milano tornerà a colorarsi anche a San Siro, nonostante la persistenza di alcuni divieti".
Ecco poi le istruzioni della Curva Sud: "Chiediamo a tutti di portare una sciarpa, oltre alle bandiere, agli stendarsi e di attenersi alle istruzioni che verranno date tramite l'impianto voce per coordinare l'apertura". Durante Milan-Fiorentina, quindi, ci si aspetta un San Siro finalmente colorato e spinto da tutto il tifo rossonero.
