Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan-Fiorentina, la Curva Sud: “Oggi la Curva Sud Milano tornerà a colorarsi anche a San Siro”

MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina, la Curva Sud: “Oggi la Curva Sud Milano tornerà a colorarsi anche a San Siro”

Milan-Fiorentina, la Curva Sud: 'Oggi la Curva Sud Milano tornerà a colorarsi anche a San Siro'
La tifoseria organizzata del Milan ha postato sui social un messaggio prima della partita di questa sera tra Milan-Fiorentina. Il post della Curva Sud
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La Curva Sud è tornata a cantare a San Siro durante Milan-Napoli di campionato. Una spinta importante che ha acceso tutto lo stadio. La tifoseria organizzata rossonera non aveva partecipato alle prime partite al Meazza per protesta contro i limiti imposti dalle autorità. Questa sera, contro la Fiorentina, a San Siro torneranno anche bandiere e striscioni della Curva Sud.

Milan-Fiorentina, il messaggio della Curva Sud

—  

La tifoseria organizzata del Milan ha postato sui social un messaggio a riguardo. Ecco la storia su Instagram.

"Oggi la Curva Sud Milano tornerà a colorarsi anche a San Siro, nonostante la persistenza di alcuni divieti".

LEGGI ANCHE: Zero problemi, solo soluzioni: il mantra di Allegri è chiaro. I segnali verso Milan-Fiorentina>>>

Ecco poi le istruzioni della Curva Sud: "Chiediamo a tutti di portare una sciarpa, oltre alle bandiere, agli stendarsi e di attenersi alle istruzioni che verranno date tramite l'impianto voce per coordinare l'apertura". Durante Milan-Fiorentina, quindi, ci si aspetta un San Siro finalmente colorato e spinto da tutto il tifo rossonero.

Leggi anche
Milan sui social – Il messaggio di Gimenez dopo gli impegni nazionali
Milan sui social – Ritorna di moda la stagione 95/96: ecco perché

© RIPRODUZIONE RISERVATA