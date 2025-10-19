Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Dove vedere Milan-Fiorentina in diretta tv o streaming: Sky o DAZN?

Alle ore 20:45 c'è Milan-Fiorentina a 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet. Tutte le informazioni utili
A che ora gioca il Milan oggi?

Milan-Fiorentina, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Fiorentina, valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha iniziato molto bene in stagione dopo il ko contro la Cremonese: vittoria contro il Napoli e pareggio contro la Juventus. I rossoneri sono al momento terzi con 13 punti. Partito malissimo Stefano Pioli al suo ritorno a Firenze: solo 3 punti conquistati in 6 partite e quartultimi in classifica.

Milan-Fiorentina, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Fiorentina è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214.

Ecco dove seguire invece Milan-Fiorentina su internet in streaming

Milan-Fiorentina, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

