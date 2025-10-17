Pianeta Milan
Ecco il calendario del Milan di Massimiliano Allegri fino a fine gennaio 2026: come e dove vedere tutte le partite dei rossoneri tra Serie A e Coppa Italia. Le date, gli orari, la diretta tv: le informazioni che cercate sono tutte raggruppate qui
Volete conoscere quando, come e dove vedere le partite del Milan di Massimiliano Allegri, tra Serie A e Coppa Italia, fino alla fine del mese di gennaio del nuovo anno, 2026? Qui di seguito il calendario aggiornato con tutti gli impegni dei rossoneri, con data, orario e diretta televisiva di riferimento: il tutto relativo alle gare di campionato dalla 13^ alla 22^ giornata.

7^ giornata, Milan-Fiorentina: domenica 19 ottobre alle ore 20:45 (DAZN)

8^ giornata, Milan-Pisa: venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 (DAZN/Sky/NOW)

9^ giornata, Atalanta-Milan: martedì 28 ottobre alle ore 20:45 (DAZN)

10^ giornata, Milan-Roma: domenica 2 novembre alle ore 20:45 (DAZN)

11^ giornata, Parma-Milan: sabato 8 novembre alle ore 20:45 (DAZN/Sky/NOW)

12^ giornata, Inter-Milan: domenica 23 novembre alle ore 20:45 (DAZN)

13^ giornata, Milan-Lazio: sabato 29 novembre alle ore 20:45 (DAZN/Sky/NOW)

14^ giornata, Torino-Milan: lunedì 8 dicembre alle ore 20:45 (DAZN/Sky/NOW)

15^ giornata, Milan-Sassuolo: domenica 14 dicembre alle ore 12:30 (DAZN)

17^ giornata, Milan-Hellas Verona: domenica 28 dicembre alle ore 12:30 (DAZN)

18^ giornata, Cagliari-Milan: venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:45 (DAZN/Sky/NOW)

19^ giornata, Milan-Genoa: giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 20:45 (DAZN)

20^ giornata, Fiorentina-Milan: domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00 (DAZN)

16^ giornata, Como-Milan: giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20:45 (DAZN)

21^ giornata, Milan-Lecce: domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45 (DAZN)

22^ giornata, Roma-Milan: domenica 25 gennaio 2026 alle ore 20:45 (DAZN)

Per quanto concerne, invece, gli ottavi di finale della coppa nazionale, Lazio-Milan, la partita si disputerà giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 (Mediaset).

