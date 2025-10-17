Volete conoscere quando, come e dove vedere le partite del Milan di Massimiliano Allegri, tra Serie A e Coppa Italia, fino alla fine del mese di gennaio del nuovo anno, 2026? Qui di seguito il calendario aggiornato con tutti gli impegni dei rossoneri, con data, orario e diretta televisiva di riferimento: il tutto relativo alle gare di campionato dalla 13^ alla 22^ giornata.
Quando, come e dove vedere le partite del Milan: il calendario fino a fine gennaio
7^ giornata, Milan-Fiorentina: domenica 19 ottobre alle ore 20:45 (DAZN)
8^ giornata, Milan-Pisa: venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 (DAZN/Sky/NOW)
9^ giornata, Atalanta-Milan: martedì 28 ottobre alle ore 20:45 (DAZN)
10^ giornata, Milan-Roma: domenica 2 novembre alle ore 20:45 (DAZN)
11^ giornata, Parma-Milan: sabato 8 novembre alle ore 20:45 (DAZN/Sky/NOW)
12^ giornata, Inter-Milan: domenica 23 novembre alle ore 20:45 (DAZN)
13^ giornata, Milan-Lazio: sabato 29 novembre alle ore 20:45 (DAZN/Sky/NOW)
14^ giornata, Torino-Milan: lunedì 8 dicembre alle ore 20:45 (DAZN/Sky/NOW)
15^ giornata, Milan-Sassuolo: domenica 14 dicembre alle ore 12:30 (DAZN)
17^ giornata, Milan-Hellas Verona: domenica 28 dicembre alle ore 12:30 (DAZN)
18^ giornata, Cagliari-Milan: venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:45 (DAZN/Sky/NOW)
19^ giornata, Milan-Genoa: giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 20:45 (DAZN)
20^ giornata, Fiorentina-Milan: domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00 (DAZN)
16^ giornata, Como-Milan: giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20:45 (DAZN)
21^ giornata, Milan-Lecce: domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45 (DAZN)
22^ giornata, Roma-Milan: domenica 25 gennaio 2026 alle ore 20:45 (DAZN)
Per quanto concerne, invece, gli ottavi di finale della coppa nazionale, Lazio-Milan, la partita si disputerà giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 (Mediaset).
