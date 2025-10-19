In occasione della sfida tra Milan e Fiorentina, i microfoni de 'La Nazione' hanno deciso di intervistare un doppio ex, Giovanni Galli

Alessia Scataglini 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 18:46)

Oltre alla sfida di stasera tra Milan e Fiorentina, sul campo sarà presente un altro match: lo scontro da Mike Maignan e David De Gea. In occasione della sfida, i microfoni de 'La Nazione' hanno deciso di intervistare un doppio ex, Giovanni Galli. Con la maglia della Fiorentina, Galli rimase per circa 10 anni mentre, con la casacca rossonera militò dal 1986 al 1990. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Fiorentina, le parole di Galli — Le sue parole sui portieri: "Mi sento più vicino a De Gea, anche per il suo fisico che mi somiglia. In questo momento lo spagnolo è il vantaggio rispetto a Maignan di aver fatto 10 anni di Manchester United. Il francese a talento, si è affacciato da tre anni al Milan; certamente il futuro è suo".

Il suo pensiero sull'attuale momento della viola: "Questo club ha iniziato un percorso complesso. L'arrivo di italiano ha trasformato un gruppo depresso in una squadra che funzionava, poi Palladino ha scelto un gioco di rimessa. Ora Pioli spinge per una fiorentina che torni a essere padrona del gioco. Quindi il processo di riportare i giocatori a essere protagonisti non è semplice"

Chi vince tra Milan e Fiorentina: "La Fiorentina ora è come un serpente a sonagli che sonnecchia. Se qualcuno gli pesta la coda si sveglierà mordendo. Ha le qualità per farlo e vincere. Deve approfittare delle assenze e quella di Pulisic è pesante. Lui è il baricentro del Milan come Gudmundsson dovrebbe esserlo per la Fiorentina"