I migliori video scelti dal nostro canale

Gilardino: “La gara con il Milan? Ci prepareremo al massimo”

L’ex giocatore del Milan Alberto Gilardino, attuale allenatore del Pisa ha parlato della prossima sfida contro il Milan
Alessia Scataglini
L’ex giocatore del Milan Alberto Gilardino, attuale allenatore del Pisa, ha parlato nella consueta conferenza stampa al termine della partita contro l’Hellas Verona, terminata con un pareggio a reti inviolate: 0-0. L'ex giocatore rossonero, oltre ad aver commentato la prestazione dei suoi ragazzi contro i veronesi, si è soffermato a parlare della prossima sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, le parole di Gilardino

Sulle prossime partite, inclusa quella contro il Milan: “Dobbiamo pensare di fare punti con le altre squadre. Per Milano ci prepareremo al massimo, così come con la Lazio e con il Torino. I punti dobbiamo prenderli ovunque. Ogni partita in Serie A deve far scoccare qualcosa nella testa in ogni giocatore”.

Sulla prestazione dei suoi: “Siamo nuovi per questo tipo di partite. L’interpretazione è stata positiva da parte dei ragazzi. Ci prendiamo il punto e lo teniamo stretto, sapendo il campionato che dobbiamo fare. Questo punto ci dà una fotografia chiara del campionato che dobbiamo fare. Possiamo starci e posiamo lottare. Siamo consapevoli di ciò che possiamo fare”.

