L’ex giocatore del Milan Alberto Gilardino , attuale allenatore del Pisa , ha parlato nella consueta conferenza stampa al termine della partita contro l’Hellas Verona, terminata con un pareggio a reti inviolate: 0-0. L'ex giocatore rossonero, oltre ad aver commentato la prestazione dei suoi ragazzi contro i veronesi, si è soffermato a parlare della prossima sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla prestazione dei suoi: “Siamo nuovi per questo tipo di partite. L’interpretazione è stata positiva da parte dei ragazzi. Ci prendiamo il punto e lo teniamo stretto, sapendo il campionato che dobbiamo fare. Questo punto ci dà una fotografia chiara del campionato che dobbiamo fare. Possiamo starci e posiamo lottare. Siamo consapevoli di ciò che possiamo fare”.