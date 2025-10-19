L’ex giocatore del Milan Alberto Gilardino, attuale allenatore del Pisa, ha parlato nella consueta conferenza stampa al termine della partita contro l’Hellas Verona, terminata con un pareggio a reti inviolate: 0-0. L'ex giocatore rossonero, oltre ad aver commentato la prestazione dei suoi ragazzi contro i veronesi, si è soffermato a parlare della prossima sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:
Gilardino: “La gara con il Milan? Ci prepareremo al massimo”
Ex Milan, le parole di Gilardino—
Sulle prossime partite, inclusa quella contro il Milan: “Dobbiamo pensare di fare punti con le altre squadre. Per Milano ci prepareremo al massimo, così come con la Lazio e con il Torino. I punti dobbiamo prenderli ovunque. Ogni partita in Serie A deve far scoccare qualcosa nella testa in ogni giocatore”.
Sulla prestazione dei suoi: “Siamo nuovi per questo tipo di partite. L’interpretazione è stata positiva da parte dei ragazzi. Ci prendiamo il punto e lo teniamo stretto, sapendo il campionato che dobbiamo fare. Questo punto ci dà una fotografia chiara del campionato che dobbiamo fare. Possiamo starci e posiamo lottare. Siamo consapevoli di ciò che possiamo fare”.
