Sarà Livio Marinelli, classe 1984, della sezione A.I.A. di Tivoli (RM), a dirigere Milan-Fiorentina. Finora Marinelli ha incontrato il Milan per 7 volte nella sua carriera: il suo 'score' è di 6 vittorie rossonere e un pareggio. Contro la Fiorentina invece, sono 9 precedenti: il suo bilancio con i viola è di 5 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.