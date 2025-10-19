Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli.
Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali della partita di San Siro—
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers; R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Balentien, Giménez. Allenatore: Allegri.
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongračić, Marí, Ranieri; Dodô, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fagioli, Fazzini; Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Kouadio, Viti, Fortini, Ndour, Sohm, Guðmundsson, Sabiri, Džeko, Piccoli. Allenatore: Pioli.
Sarà Livio Marinelli, classe 1984, della sezione A.I.A. di Tivoli (RM), a dirigere Milan-Fiorentina. Finora Marinelli ha incontrato il Milan per 7 volte nella sua carriera: il suo 'score' è di 6 vittorie rossonere e un pareggio. Contro la Fiorentina invece, sono 9 precedenti: il suo bilancio con i viola è di 5 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.
