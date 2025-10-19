PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Milan Futuro-Caldiero Terme, ecco le scelte di Oddo: C’è Torriani, out Eletu!

FORMAZIONI MILAN

Milan Futuro-Caldiero Terme, ecco le scelte di Oddo: C’è Torriani, out Eletu!

Milan Futuro-Caldiero Terme, ecco le scelte di Oddo: C'è Torriani, out Eletu!
Ecco le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Caldiero Terme: match in programma alle 15:00 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) e valido per l'ottava giornata della Serie D 2025/26
Francesco De Benedittis

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Caldiero Terme, match valido per l'ottava giornata della Serie D 2025/26. La partita si disputerà oggi alle ore 15 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA). Ecco dunque gli schieramenti scelti da due allenatori: Massimo Oddo e Cristian Soave!

Milan Futuro-Caldiero Terme: ecco le scelte di Oddo!

—  

Milan Futuro (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Duțu, Borsani; Branca, Hodzic, Geroli; Perina, Domniței, Sia. All.: Oddo.

LEGGI ANCHE

A disposizione: Bouyer, Vladimirov, Perrucci, Karaca, Mancioppi, Eletu, Lupo, Ibrahimovic, Magrassi.

Caldiero Terme: Zouaghi; Viviani, Pedtui, Zerbato, Cavallotti; Goglino, Locati, Gecchele; Gentile, Caneva, Pelagatti. All. Soave

A disposizione: Malusa', Amoh, Furini, Mauri, Liberati, Orfeini, Zazzi, Parisi, Borgna.

LEGGI ANCHE: Leao di nuovo al centro del Milan: le parole di Allegri sono significative. Con la Fiorentina ...>>>

Si affrontano infatti due squadre retrocesse dalla Serie C alla Serie D. Attualmente il Milan Futuro si trova in sesta posizione con 11 punti ma con una partita in meno rispetto alla prima in classifica. Il Caldiero Terme , invece, si trova in tredicesima posizione con con 7 punti. I ragazzi di Oddo si presenteranno alla partita carichi e desiderosi di riscattarsi dopo la sconfitta contro la Virtus Ciserano Bergamo.

 

Leggi anche
Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: la decisione su Tomori e la coppia d’attacco
Formazioni ufficiali Milan-Napoli: Allegri punta su questa coppia in attacco. Conte …

© RIPRODUZIONE RISERVATA