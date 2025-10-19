Milan Futuro-Caldiero Terme, ecco le scelte di Oddo: C’è Torriani, out Eletu!

A disposizione: Bouyer, Vladimirov, Perrucci, Karaca, Mancioppi, Eletu, Lupo, Ibrahimovic, Magrassi.
Caldiero Terme: Zouaghi; Viviani, Pedtui, Zerbato, Cavallotti; Goglino, Locati, Gecchele; Gentile, Caneva, Pelagatti. All. Soave
A disposizione: Malusa', Amoh, Furini, Mauri, Liberati, Orfeini, Zazzi, Parisi, Borgna.
Si affrontano infatti due squadre retrocesse dalla Serie C alla Serie D. Attualmente il Milan Futuro si trova in sesta posizione con 11 punti ma con una partita in meno rispetto alla prima in classifica. Il Caldiero Terme , invece, si trova in tredicesima posizione con con 7 punti. I ragazzi di Oddo si presenteranno alla partita carichi e desiderosi di riscattarsi dopo la sconfitta contro la Virtus Ciserano Bergamo.
