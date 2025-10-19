Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina 0-0 (45′): zero spettacolo, occasioni con il contagocce | Serie A News

È finito il primo tempo di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i viola di Stefano Pioli
È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i viola di Stefano Pioli.

Milan-Fiorentina 0-0, il racconto del primo tempo

La prima occasione della partita, la 4', è del Milan: il tiro, in mischia in area di rigore, da parte di Youssouf Fofana, però, termina di molto alto sulla traversa. All'inizio del match, ad ogni modo, c'è grande attenzione a non scoprirsi troppo per evitare le imbucate avversarie.

I primi 20' di gioco non sono di certo di quelli da ricordare. Il ritmo è intenso, ma il gioco è spezzettato dai numerosi falli. Proprio sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Luka Modrić, va al tiro - dall'area piccola di David De Gea - il difensore Strahinja Pavlović dopo un paio di rimpalli. Girata, goffa, del serbo e pallone alto sulla traversa.

La Fiorentina alza il proprio baricentro e schiaccia i rossoneri nella propria metà campo dal 25' in avanti. Ma il Diavolo non ci sta, e, al 33', va ad un passo dal vantaggio. Modrić allarga a destra per Zachary Athekame: lo svizzero crossa, di destro, di prima intenzione per la testa di Rafael Leão, appostato in area di rigore. Pallone, però, impreciso e il portoghese non riesce ad intervenire per la deviazione vincente.

Athekame e Saelemaekers, conclusioni imprecise

Lo stesso Leão, al 40', spreca un contropiede facendosi chiudere all'ultimo da Pablo Marí (sfuma, così, un potenziale assist per Fofana), quindi, due minuti più tardi, ci prova Athekame, che si porta il pallone sul sinistro e va al tiro: pallone di molto sul fondo. L'arbitro Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM) concede un minuto di recupero, all'inizio del quale ci prova, con un destro a giro da fuori area, Alexis Saelemaekers: pallone in curva.

Milan-Fiorentina 0-0 al 45': il Diavolo deve rimanere concentrato così in difesa, ma fare sicuramente qualcosa di più in attacco per portare a casa i tre punti. Le assenze, però, sono tante e non sarà facile venire a capo dei viola.

