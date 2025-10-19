I primi 20' di gioco non sono di certo di quelli da ricordare. Il ritmo è intenso, ma il gioco è spezzettato dai numerosi falli. Proprio sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Luka Modrić, va al tiro - dall'area piccola di David De Gea - il difensore Strahinja Pavlović dopo un paio di rimpalli. Girata, goffa, del serbo e pallone alto sulla traversa.

La Fiorentina alza il proprio baricentro e schiaccia i rossoneri nella propria metà campo dal 25' in avanti. Ma il Diavolo non ci sta, e, al 33', va ad un passo dal vantaggio. Modrić allarga a destra per Zachary Athekame: lo svizzero crossa, di destro, di prima intenzione per la testa di Rafael Leão, appostato in area di rigore. Pallone, però, impreciso e il portoghese non riesce ad intervenire per la deviazione vincente.

Athekame e Saelemaekers, conclusioni imprecise — Lo stesso Leão, al 40', spreca un contropiede facendosi chiudere all'ultimo da Pablo Marí (sfuma, così, un potenziale assist per Fofana), quindi, due minuti più tardi, ci prova Athekame, che si porta il pallone sul sinistro e va al tiro: pallone di molto sul fondo. L'arbitro Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM) concede un minuto di recupero, all'inizio del quale ci prova, con un destro a giro da fuori area, Alexis Saelemaekers: pallone in curva.

Milan-Fiorentina 0-0 al 45': il Diavolo deve rimanere concentrato così in difesa, ma fare sicuramente qualcosa di più in attacco per portare a casa i tre punti. Le assenze, però, sono tante e non sarà facile venire a capo dei viola.