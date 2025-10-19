Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina, Tare: “Grande opportunità per prendere il primo posto, zero scuse”

Tare: 'È un onore poter far parte della storia di un club come questo'
Alessia Scataglini
Igli tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla possibilità di andare al primo posto in classifica:"È una grande opportunità, non ci sono scuse o lamentele: fa parte del gioco, la squadra sta bene e viene da una serie di risultati positivi. Giochiamo contro una squadra forte che ha raccolto meno di quanto ha come qualità. Però stasera abbiamo una grande possibilità e dobbiamo giocarcela"

Su Athekame e Ricci-Modric: "Athekame è giovane con grande potenzialità: giocare a San Siro mette pressione, quindi non dobbiamo mettergliela noi. In allenamento fa vedere grandi doti e oggi ha meritato la maglia da titolare. Con Luka è sempre facile giocare, scendere in campo accanto a un campione puoi solo imparare e crescere"

Sulla rosa: "La rosa è stata volutamente fatta così: 19 giocatori di movimento, 3/4 portieri e 2/3 giocatori di Milan Futuro che sono fissi. Queste assenze non sono una cosa positiva ma non deve essere un alibi perché vincendo stasera possiamo guardare avanti con grande fiducia in questo campionato"

