Sulla possibilità di andare al primo posto in classifica:"È una grande opportunità, non ci sono scuse o lamentele: fa parte del gioco, la squadra sta bene e viene da una serie di risultati positivi. Giochiamo contro una squadra forte che ha raccolto meno di quanto ha come qualità. Però stasera abbiamo una grande possibilità e dobbiamo giocarcela"