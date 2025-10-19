Motivo per cui, stasera, prima di Milan-Fiorentina, dalla Curva Sud, cuore del tifo rossonero, durante il riscaldamento è partito un coro personalizzato per Pioli, il quale ha ricambiato i suoi ex sostenitori salutando. Tanti applausi, poi, nel pre-partita anche dal resto dello stadio per il tecnico emiliano che, evidentemente, ha lasciato un buon ricordo al di là delle ultime due stagioni non propriamente positive in termini di risultati.
Le telecamere di 'Milan TV', poi, hanno anche immortalato un caloroso abbraccio tra Pioli e Zlatan Ibrahimović, suo ex calciatore e oggi Senior Advisor di RedBird per il club di Via Aldo Rossi.
