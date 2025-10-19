Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è tornato stasera a 'San Siro', per la prima volta, da avversario dopo aver lasciato il Milan nel 2024. Bella accoglienza per lui da parte dei tifosi della Curva Sud e di Zlatan Ibrahimovic

Il Milan di Massimiliano Allegri ospita, a 'San Siro', alle ore 20:45 , la Fiorentina di Stefano Pioli per il posticipo domenicale della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 . Una partita speciale per Pioli che, dopo l'esperienza nella Saudi Pro League alla guida dell' Al-Nassr , è tornato in Italia per guidare i viola: e, per la prima volta da quando ha lasciato la panchina rossonera, affronterà il Milan da avversario.

Milan-Fiorentina, bentornato a 'San Siro' mister Pioli!

Pioli ha guidato il Milan per cinque stagioni, dal 2019 al 2024: ha riportato i rossoneri in Europa League nel 2020, poi li ha riportati in Champions League (dopo otto anni) nel 2021. L'anno successivo, 2022, il suo capolavoro: lo Scudetto. E, per concludere, l'anno seguente, nel 2023, con il Diavolo Pioli ha conquistato una semifinale di Champions. Non male il suo ruolino di marcia a Milano.