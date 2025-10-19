Pianeta Milan
Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è tornato stasera a 'San Siro', per la prima volta, da avversario dopo aver lasciato il Milan nel 2024. Bella accoglienza per lui da parte dei tifosi della Curva Sud e di Zlatan Ibrahimovic
Il Milan di Massimiliano Allegri ospita, a 'San Siro', alle ore 20:45, la Fiorentina di Stefano Pioli per il posticipo domenicale della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. Una partita speciale per Pioli che, dopo l'esperienza nella Saudi Pro League alla guida dell'Al-Nassr, è tornato in Italia per guidare i viola: e, per la prima volta da quando ha lasciato la panchina rossonera, affronterà il Milan da avversario.

Milan-Fiorentina, bentornato a 'San Siro' mister Pioli!

Pioli ha guidato il Milan per cinque stagioni, dal 2019 al 2024: ha riportato i rossoneri in Europa League nel 2020, poi li ha riportati in Champions League (dopo otto anni) nel 2021. L'anno successivo, 2022, il suo capolavoro: lo Scudetto. E, per concludere, l'anno seguente, nel 2023, con il Diavolo Pioli ha conquistato una semifinale di Champions. Non male il suo ruolino di marcia a Milano.

Motivo per cui, stasera, prima di Milan-Fiorentina, dalla Curva Sud, cuore del tifo rossonero, durante il riscaldamento è partito un coro personalizzato per Pioli, il quale ha ricambiato i suoi ex sostenitori salutando. Tanti applausi, poi, nel pre-partita anche dal resto dello stadio per il tecnico emiliano che, evidentemente, ha lasciato un buon ricordo al di là delle ultime due stagioni non propriamente positive in termini di risultati.

Le telecamere di 'Milan TV', poi, hanno anche immortalato un caloroso abbraccio tra Pioli e Zlatan Ibrahimović, suo ex calciatore e oggi Senior Advisor di RedBird per il club di Via Aldo Rossi.

