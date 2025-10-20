Pianeta Milan
Infortuni Milan, Allegri spera di recuperare un paio di giocatori per il Pisa: la situazione
Ieri sera a 'San Siro' il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, in rimonta, per 2-1 contro la Fiorentina senza tanti giocatori fuori per infortuni. E venerdì chi torna? Per la sfida contro il Pisa, il tecnico toscano spera di ritrovare questi due
Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto, per 2-1, in rimonta la Fiorentina di Stefano Pioli e conquistato il primo posto, in solitaria, nella classifica di Serie A. Non era scontato vincere questo match, giacché il Milan ci è arrivato perdendo molti giocatori, a causa di numerosi infortuni occorsi durante la sosta del campionato per le Nazionali ma non soltanto.

In Milan-Fiorentina, infatti, i rossoneri hanno dovuto fare a meno, oltre che di Ardon Jashari, anche di Pervis Estupiñán (distorsione alla caviglia sinistra), Adrien Rabiot (lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro), Christian Pulisic (lesione di basso grado al bicipite femorale destro) e poi anche di Christopher Nkunku (infortunio all'alluce del piede destro) e Ruben Loftus-Cheek (affaticamento muscolare). Il Milan tornerà in campo già venerdì, sempre in casa, contro il Pisa: chi riuscirà a recuperare Allegri?

Per il 'CorSport', out senza dubbio Rabiot e Pulisic, così come Jashari: tutti torneranno dopo la sosta del campionato di novembre. Speranze, invece, per rivedere Estupiñán e Nkunku. Lo storico infortuni di Loftus-Cheek, invece, inviterebbe alla cautela, anche se esami non hanno evidenziato alcuna lesione.

