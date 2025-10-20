Ieri sera a 'San Siro' il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, in rimonta, per 2-1 contro la Fiorentina senza tanti giocatori fuori per infortuni. E venerdì chi torna? Per la sfida contro il Pisa, il tecnico toscano spera di ritrovare questi due

Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto, per 2-1, in rimonta la Fiorentina di Stefano Pioli e conquistato il primo posto, in solitaria, nella classifica di Serie A. Non era scontato vincere questo match, giacché il Milan ci è arrivato perdendo molti giocatori, a causa di numerosi infortuni occorsi durante la sosta del campionato per le Nazionali ma non soltanto.