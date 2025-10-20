Tanto spazio concesso a Milan-Fiorentina sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 20 ottobre 2025. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo - da ieri sera - è da solo in vetta alla classifica di Serie A grazie al successo su un vecchio amico. Non c'è un attimo di tregua: venerdì si tornerà già in campo e, pertanto, non ci sarà tempo e spazio per allentare la tensione. Né, tanto meno, per annoiarsi! Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Top News Milan-Fiorentina: Leao devastante, Allegri gongola (poco). Blitz di Furlani: il punto
MILAN-FIORENTINA
Top News Milan-Fiorentina: Leao devastante, Allegri gongola (poco). Blitz di Furlani: il punto
Le notizie più importanti su Milan-Fiorentina 2-1 di ieri sera a 'San Siro' finora pubblicate nella mattina di oggi, lunedì 20 ottobre 2025. Viola battuti da un super Rafael Leão, Diavolo primo in classifica in Serie A davanti a tutti
© RIPRODUZIONE RISERVATA