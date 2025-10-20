PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Top News Milan-Fiorentina: Leao devastante, Allegri gongola (poco). Blitz di Furlani: il punto

MILAN-FIORENTINA

Top News Milan-Fiorentina: Leao devastante, Allegri gongola (poco). Blitz di Furlani: il punto

Le notizie più importanti su Milan-Fiorentina 2-1 di ieri sera a 'San Siro' finora pubblicate nella mattina di oggi, lunedì 20 ottobre 2025. Viola battuti da un super Rafael Leão, Diavolo primo in classifica in Serie A davanti a tutti
Daniele Triolo Redattore 

Milan primo, Fiorentina battuta con un super Leao. Furlani negli USA per nuovi soci?

Tanto spazio concesso a Milan-Fiorentina sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 20 ottobre 2025. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo - da ieri sera - è da solo in vetta alla classifica di Serie A grazie al successo su un vecchio amico. Non c'è un attimo di tregua: venerdì si tornerà già in campo e, pertanto, non ci sarà tempo e spazio per allentare la tensione. Né, tanto meno, per annoiarsi! Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA