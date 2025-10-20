Pianeta Milan
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa In campionato comanda il Milan: la doppietta di Leao manda ko Pioli. Ma è rabbia Fiorentina

MILAN-FIORENTINA

In campionato comanda il Milan: la doppietta di Leao manda ko Pioli. Ma è rabbia Fiorentina

Leao ritrovato, Milan al comando della classifica: ma Fiorentina furiosa per il rigore
Grazie ad una doppietta di un ritrovato Rafael Leao, il Milan di Massimiliano Allegri rimonta e batte per 2-1 la Fiorentina di Stefano Pioli a 'San Siro' e conquista il primato solitario nella classifica di Serie A con 16 punti dopo 7 giornate
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri a 'San Siro' e terminata 2-1 per i rossoneri di Stefano Pioli. Un successo firmato da Rafael Leao, ai danni del suo vecchio maestro Stefano Pioli, con una doppietta nel secondo tempo, dopo l'iniziale gol ospite di Robin Gosens.

Milan-Fiorentina 2-1, Leao decide la sfida di 'San Siro'

Leao, dunque, è tornato a segnare a 'San Siro' in Serie A dopo 512 giorni e ha trascinato il Milan in vetta alla classifica del campionato, con 16 punti, davanti a Napoli, Roma e Inter (15). Il Diavolo primo in graduatoria non lo si vedeva dal 7 ottobre 2023. Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, può esultare. Per il 'CorSera', è un messaggio chiaro: per lo Scudetto c'è anche il Milan.

Per il Milan, quello conquistato in rimonta contro la Fiorentina è sicuramente un successo che vale doppio, viste le tantissime assenze, tra le quali spiccavano quelle di Adrien Rabiot e Christian Pulisic, due dei migliori giocatori della squadra, se non dell'intero campionato. Allegri ha dovuto fare di necessità virtù, alle prese anche con il forfait di Pervis Estupiñán, Christopher Nkunku e, 'last minute', anche di Ruben Loftus-Cheek.

Giménez è entrato molto bene dalla panchina

Ad una Fiorentina con Moise Kean in campo sì, ma palesemente non in forma, ha opposto la miglior formazione possibile, tenendosi, però, due cambi in panchina. Uno in difesa, Koni De Winter; l'altro in attacco, Santiago Giménez. Il 'Bebote' è entrato, molto bene, dalla panchina nella ripresa sullo 0-1. Lui si è conquistato il calcio di rigore del sorpasso dopo che Leao aveva fatto esplodere 'San Siro' con il gol del pareggio grazie a un bel destro da fuori area.

A fine partita, vibranti proteste viola, in particolar modo del direttore sportivo Daniele Pradè e dell'ex Pioli, per il penalty concesso ai rossoneri dall'arbitro Livio Marinelli, dopo revisione al V.A.R.. Ma ciò che più conta, per un Milan presentatosi al match a pezzi, è l'aver messo ulteriori fieno (punti) in cascina.

