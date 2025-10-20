Grazie ad una doppietta di un ritrovato Rafael Leao, il Milan di Massimiliano Allegri rimonta e batte per 2-1 la Fiorentina di Stefano Pioli a 'San Siro' e conquista il primato solitario nella classifica di Serie A con 16 punti dopo 7 giornate

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Fiorentina , partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri a 'San Siro' e terminata 2-1 per i rossoneri di Stefano Pioli . Un successo firmato da Rafael Leao , ai danni del suo vecchio maestro Stefano Pioli , con una doppietta nel secondo tempo, dopo l'iniziale gol ospite di Robin Gosens .

Milan-Fiorentina 2-1, Leao decide la sfida di 'San Siro'

Leao, dunque, è tornato a segnare a 'San Siro' in Serie A dopo 512 giorni e ha trascinato il Milan in vetta alla classifica del campionato, con 16 punti, davanti a Napoli, Roma e Inter (15). Il Diavolo primo in graduatoria non lo si vedeva dal 7 ottobre 2023. Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, può esultare. Per il 'CorSera', è un messaggio chiaro: per lo Scudetto c'è anche il Milan.