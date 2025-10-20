Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Comanda Max: Milan primo, la differenza è Leao'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 20 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 20 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 vinta per 2-1 dai rossoneri a 'San Siro'. Robin Gosens illude i viola di Stefano Pioli, la doppietta di Rafael Leão regala il successo al Diavolo di Massimiliano Allegri. Il quale adesso guarda tutti dall'alto in classifica.

Vibranti proteste, però, della Fiorentina a fine partita per il calcio di rigore che ha consentito al Milan di portare a casa i tre punti: per Daniele Pradè, direttore sportivo dei gigliati, "assurdo: errore enorme del V.A.R.". In alto, sotto la testata, l'analisi di Como-Juventus 2-0, con i bianconeri di Igor Tudor spazzati via dai lariani di Cesc Fàbregas: frizioni tra i due tecnici dopo il match deciso dai gol di Marc-Oliver Kempf e Nico Paz.

Atalanta-Lazio 0-0: un buon punto fuori casa per la squadra di Maurizio Sarri, salvata dal suo portiere Ivan Provedel e da un palo. Sta per tornare la Champions League: domani sera, alle ore 21:00, in programma PSV Eindhoven-Napoli e Union Saint-Gilloise-Inter. Mentre i nerazzurri di Cristian Chivu si godono, oltre al talento di Francesco Pio Esposito anche quello di Ange-Yoan Bonny, i partenopei di Antonio Conte aspettano il miglior Lorenzo Lucca.

