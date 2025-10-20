Vibranti proteste, però, della Fiorentina a fine partita per il calcio di rigore che ha consentito al Milan di portare a casa i tre punti: per Daniele Pradè , direttore sportivo dei gigliati, "assurdo: errore enorme del V.A.R.". In alto, sotto la testata, l'analisi di Como-Juventus 2-0 , con i bianconeri di Igor Tudor spazzati via dai lariani di Cesc Fàbregas : frizioni tra i due tecnici dopo il match deciso dai gol di Marc-Oliver Kempf e Nico Paz .

Atalanta-Lazio 0-0: un buon punto fuori casa per la squadra di Maurizio Sarri, salvata dal suo portiere Ivan Provedel e da un palo. Sta per tornare la Champions League: domani sera, alle ore 21:00, in programma PSV Eindhoven-Napoli e Union Saint-Gilloise-Inter. Mentre i nerazzurri di Cristian Chivu si godono, oltre al talento di Francesco Pio Esposito anche quello di Ange-Yoan Bonny, i partenopei di Antonio Conte aspettano il miglior Lorenzo Lucca.