Leão, che non segnava a 'San Siro' in campionato da ben 512 giorni, dà così un calcio alle critiche. In alto, sotto la testata, si analizza il momento della Juventus, che cade a Como (0-2) nel 'lunch match' di giornata. Reti di Marc-Oliver Kempf e del solito Nico Paz per i lariani. Ora il tecnico dei bianconeri, Igor Tudor, rischia l'esonero: saranno decisive le prossime due partite contro Real Madrid in Champions League e Lazio in Serie A.