Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Solo Milan: Leao stende la Fiorentina, Allegri è primo”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Solo Milan: Leao stende la Fiorentina, Allegri è primo”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Solo Milan: Leao stende la Fiorentina, Allegri è primo'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 20 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 20 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo del Milan, per 2-1, a 'San Siro' contro la Fiorentina nel posticipo domenicale della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. Sotto per un gol di Robin Gosens, il Diavolo di Massimiliano Allegri ribalta la partita con una doppietta di Rafael Leão. Furiosi, però, i viola per il secondo gol, giunto su rigore: lamentele del direttore sportivo Daniele Pradè e del tecnico Stefano Pioli. Rossoneri primi in classifica da soli.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 20 ottobre 2025

Leão, che non segnava a 'San Siro' in campionato da ben 512 giorni, dà così un calcio alle critiche. In alto, sotto la testata, si analizza il momento della Juventus, che cade a Como (0-2) nel 'lunch match' di giornata. Reti di Marc-Oliver Kempf e del solito Nico Paz per i lariani. Ora il tecnico dei bianconeri, Igor Tudor, rischia l'esonero: saranno decisive le prossime due partite contro Real Madrid in Champions League e Lazio in Serie A.

Spazio, poi, anche per lo stato di forma dell'Inter, reduce dal successo dello stadio 'Olimpico' contro la Roma anche grazie alla 'rivoluzione dolce, ma vincente', di Cristian Chivu e ai risultati delle altre gare di questo turno. In particolare, il 2-0 del Bologna sul campo del Cagliari con l'ennesima prodezza di Riccardo Orsolini, capocannoniere attuale del torneo.

Leggi anche
Modric esaltato dal ‘CorSport’: “Modric non è un giocatore, Modric è il...
Ordine: “Allegri rifugge dagli alibi. Leao nervo scoperto del Milan. Ora atteso come...

© RIPRODUZIONE RISERVATA