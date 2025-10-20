Leão, che non segnava a 'San Siro' in campionato da ben 512 giorni, dà così un calcio alle critiche. In alto, sotto la testata, si analizza il momento della Juventus, che cade a Como (0-2) nel 'lunch match' di giornata. Reti di Marc-Oliver Kempf e del solito Nico Paz per i lariani. Ora il tecnico dei bianconeri, Igor Tudor, rischia l'esonero: saranno decisive le prossime due partite contro Real Madrid in Champions League e Lazio in Serie A.
Spazio, poi, anche per lo stato di forma dell'Inter, reduce dal successo dello stadio 'Olimpico' contro la Roma anche grazie alla 'rivoluzione dolce, ma vincente', di Cristian Chivu e ai risultati delle altre gare di questo turno. In particolare, il 2-0 del Bologna sul campo del Cagliari con l'ennesima prodezza di Riccardo Orsolini, capocannoniere attuale del torneo.
