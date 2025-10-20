Nonostante Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ritenga 'sufficiente' il numero di giocatori nell'organico della sua squadra, il club di Via Aldo Rossi - a gennaio - effettuerà almeno 2-3 innesti alla riapertura del calciomercato. Sperando, infatti, che tutti i calciatori attualmente infortunati tornino presto in campo, è comunque da constatare come i rossoneri siano un po' scoperti in alcuni settori del campo. È lì che l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare interverranno per potenziare la rosa. PROSSIMA SCHEDA
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, un colpo di mercato invernale da urlo: come quando arrivò Beckham in rossonero
Nella prossima sessione invernale di calciomercato, in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, il Milan potrebbe pescare un top player d'esperienza a condizioni economiche favorevoli. Esattamente come fece anni fa con David Beckham. Il punto
