Nonostante Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ritenga 'sufficiente' il numero di giocatori nell'organico della sua squadra, il club di Via Aldo Rossi - a gennaio - effettuerà almeno 2-3 innesti alla riapertura del calciomercato. Sperando, infatti, che tutti i calciatori attualmente infortunati tornino presto in campo, è comunque da constatare come i rossoneri siano un po' scoperti in alcuni settori del campo. È lì che l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare interverranno per potenziare la rosa.