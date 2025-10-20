In alto, sotto la testata, si parla di Giovanni Simeone, attaccante argentino giunto al Torino dal Napoli nell'ultimo calciomercato estivo. Il 'Cholito' ha già segnato 3 gol in campionato, valsi ai granata di Marco Baroni già 7 punti. Non ha alcuna intenzione di fermarsi: l'obiettivo è replicare la stagione da 17 reti in Serie A che fece qualche stagione fa con la maglia dell'Hellas Verona.
Spazio, poi, al Milan di Massimiliano Allegri, che conquista la testa della classifica, con 16 punti, davanti a Napoli, Roma e Inter (15) grazie al successo in rimonta, 2-1, a 'San Siro' contro la Fiorentina di Stefano Pioli nel posticipo domenicale di questo turno di campionato. Ospiti avanti con Robin Gosens, poi sale in cattedra Rafael Leão: gol da fuori area, rigore nell'angolino e apoteosi rossonera! Proteste viola, però, per la concessione - con l'ausilio del V.A.R. - del penalty al Diavolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA