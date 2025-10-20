In alto, sotto la testata, si parla di Giovanni Simeone, attaccante argentino giunto al Torino dal Napoli nell'ultimo calciomercato estivo. Il 'Cholito' ha già segnato 3 gol in campionato, valsi ai granata di Marco Baroni già 7 punti. Non ha alcuna intenzione di fermarsi: l'obiettivo è replicare la stagione da 17 reti in Serie A che fece qualche stagione fa con la maglia dell'Hellas Verona.