Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Leao si sveglia, Milan primo. Ira viola: contestato il rigore del 2-1”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Leao si sveglia, Milan primo. Ira viola: contestato il rigore del 2-1”

Prima pagina Tuttosport: 'Leao si sveglia, Milan primo. Ira viola: contestato il rigore del 2-1'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 20 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 20 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la sconfitta, 0-2, della Juventus sul campo del Como nel 'lunch match' della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. Partita decisa da un gol per tempo: prima segna Marc-Oliver Kempf; poi Nico Paz. E ora Igor Tudor, tecnico della 'Vecchia Signora', appare sempre più solo e a rischio esonero. Mercoledì in Champions League, per la trasferta contro il Real Madrid, in panchina ci sarà ancora il croato. Poi si vedrà.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 20 ottobre 2025

In alto, sotto la testata, si parla di Giovanni Simeone, attaccante argentino giunto al Torino dal Napoli nell'ultimo calciomercato estivo. Il 'Cholito' ha già segnato 3 gol in campionato, valsi ai granata di Marco Baroni già 7 punti. Non ha alcuna intenzione di fermarsi: l'obiettivo è replicare la stagione da 17 reti in Serie A che fece qualche stagione fa con la maglia dell'Hellas Verona.

Spazio, poi, al Milan di Massimiliano Allegri, che conquista la testa della classifica, con 16 punti, davanti a Napoli, Roma e Inter (15) grazie al successo in rimonta, 2-1, a 'San Siro' contro la Fiorentina di Stefano Pioli nel posticipo domenicale di questo turno di campionato. Ospiti avanti con Robin Gosens, poi sale in cattedra Rafael Leão: gol da fuori area, rigore nell'angolino e apoteosi rossonera! Proteste viola, però, per la concessione - con l'ausilio del V.A.R. - del penalty al Diavolo.

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Comanda Max: Milan primo, la differenza è Leao”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Solo Milan: Leao stende la Fiorentina, Allegri è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA