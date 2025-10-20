Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Leao raggiante: “Possiamo fare cose importanti”. Spezzato il digiuno a San Siro

MILAN-FIORENTINA

Milan, Leao raggiante: “Possiamo fare cose importanti”. Spezzato il digiuno a San Siro

Milan, Leao torna al gol a 'San Siro' in Serie A dopo 513 giorni: 'Sono sicuro di una cosa'
Rafael Leao, attaccante rossonero, ha deciso Milan-Fiorentina 2-1 di ieri sera a 'San Siro' con una doppietta nella ripresa: un bel destro da fuori area al 63', un calcio di rigore (contestato) all'86'. Al termine del match, il portoghese ha parlato
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto, in rimonta, per 2-1 la Fiorentina di Stefano Pioli nella 7^ giornata della Serie A 2025-2026: sotto per un gol di Robin Gosens (55'), il Diavolo ha risalito la china e vinto grazie alla doppietta di Rafael Leao.

Milan-Fiorentina 2-1, la decide Leao: che doppietta per il numero 10!

—  

Primo gol del numero 10 portoghese, al 63', con un bel destro da fuori area che non ha lasciato scampo a David De Gea. Seconda rete personale, poi, all'86', su calcio di rigore (contestato dagli ospiti) concesso dall'arbitro Livio Marinelli - dopo 'on field review' al V.A.R. - per un fallo di Fabiano Parisi su Santiago Giménez.

LEGGI ANCHE

Leao è tornato a segnare a 'San Siro' in Serie A, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dopo 513 giorni. Ironia della sorte, l'ultima volta che il lusitano aveva realizzato un gol in campionato con la maglia rossonera, c'era Pioli. Il quale, però, sedeva sulla panchina rossonera in Milan-Salernitana 3-3 del 25 maggio 2024, il suo commiato dal pubblico meneghino dopo cinque stagioni.

"So che Modric mi farà tanti assist"

—  

Leao, al termine di Milan-Fiorentina, ha parlato così:  "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Quello che abbiamo fatto è stato un lavoro di squadra ed è stata una vittoria di squadra». E si vince più facilmente se, in squadra, si ha uno come Luka Modric, sontuoso anche ieri sera contro i viola. "So che Modric - si è augurato Leao - mi farà tanti assist". Il portoghese, dopo un primo tempo abulico, è tornato decisivo con l'ingresso in campo di Giménez.

LEGGI ANCHE: Milan, un colpo di mercato invernale da urlo: come quando arrivò Beckham in rossonero >>>

Con il 'Bebote', infatti, a prendere l'area di rigore, Leao è stato più libero di svariare e di andarsi a cercare il pallone. Con risultati sotto gli occhi di tutti. Ora, recuperata un po' di condizione atletica, il top player del Milan vede un futuro roseo per sé e per i suoi compagni di squadra. "Ho passato un mese e mezzo infortunato. Ora - ha chiosato Leao - sono felice: in questa stagione possiamo fare cose importanti. Ho avvertito nello spogliatoio un ottimo mood".

Leggi anche
Moviola Milan-Fiorentina, rigore per contatto Parisi-Giménez: la Gazzetta toglie ogni dubbio
Milan-Fiorentina, Furlani assente: il CEO si trova negli USA. Ecco il motivo del suo viaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA