Leao è tornato a segnare a 'San Siro' in Serie A, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dopo 513 giorni. Ironia della sorte, l'ultima volta che il lusitano aveva realizzato un gol in campionato con la maglia rossonera, c'era Pioli. Il quale, però, sedeva sulla panchina rossonera in Milan-Salernitana 3-3 del 25 maggio 2024, il suo commiato dal pubblico meneghino dopo cinque stagioni.
"So che Modric mi farà tanti assist"—
Leao, al termine di Milan-Fiorentina, ha parlato così: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Quello che abbiamo fatto è stato un lavoro di squadra ed è stata una vittoria di squadra». E si vince più facilmente se, in squadra, si ha uno come Luka Modric, sontuoso anche ieri sera contro i viola. "So che Modric - si è augurato Leao - mi farà tanti assist". Il portoghese, dopo un primo tempo abulico, è tornato decisivo con l'ingresso in campo di Giménez.
Con il 'Bebote', infatti, a prendere l'area di rigore, Leao è stato più libero di svariare e di andarsi a cercare il pallone. Con risultati sotto gli occhi di tutti. Ora, recuperata un po' di condizione atletica, il top player del Milan vede un futuro roseo per sé e per i suoi compagni di squadra. "Ho passato un mese e mezzo infortunato. Ora - ha chiosato Leao - sono felice: in questa stagione possiamo fare cose importanti. Ho avvertito nello spogliatoio un ottimo mood".
