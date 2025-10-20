"So che Modric mi farà tanti assist"

Leao, al termine di Milan-Fiorentina, ha parlato così: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Quello che abbiamo fatto è stato un lavoro di squadra ed è stata una vittoria di squadra». E si vince più facilmente se, in squadra, si ha uno come Luka Modric, sontuoso anche ieri sera contro i viola. "So che Modric - si è augurato Leao - mi farà tanti assist". Il portoghese, dopo un primo tempo abulico, è tornato decisivo con l'ingresso in campo di Giménez.