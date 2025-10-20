Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Fiorentina, Furlani assente: il CEO si trova negli USA. Ecco il motivo del suo viaggio

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Fiorentina, Furlani assente: il CEO si trova negli USA. Ecco il motivo del suo viaggio

Milan-Fiorentina, Furlani assente: il CEO si trova negli USA. Ecco il motivo del suo viaggio
Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, non era presente ieri sera a 'San Siro' per il match contro la Fiorentina: ecco perché
Daniele Triolo Redattore 

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, non era presente ieri sera a 'San Siro' per il match poi vinto per 2-1 dai rossoneri di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli.

Milan, Furlani negli States. Gala della Niaf a Washington, ma non solo

—  

Il CEO rossonero, infatti, si trova a Washington, negli Stati Uniti d'America. Ha partecipato al Gala per il 50° anniversario della Niaf. Ovvero, la 'National Italian American Foundation', importante associazione culturale statunitense che ha lo scopo di promuovere la storia, la lingua e la cultura dell’Italia negli U.S.A..

LEGGI ANCHE

La Niaf è un punto di riferimento per i 20 milioni di statunitensi di origine italiana. Al contempo, promuove i rapporti tra Italia e States, tanto culturali quanto economici. Ma Furlani, per la 'rosea', ha anche l'obiettivo di trovare nuovi partner per il club rossonero oltre oceano.

LEGGI ANCHE: Milan, un colpo di mercato invernale da urlo: come quando arrivò Beckham in rossonero >>>

Alcuni discorsi sarebbero stati già allacciati: così si spiegherebbe la presenza in loco di Furlani. Non va esclusa, poi, che nell'estate 2026 o in quella successiva, nel 2027, l'eventualità che il Milan torni negli Stati Uniti d'America per una tournée pre-campionato.

Leggi anche
Condò: “Buon per il Milan che Leao abbia abbattuto il tabù di un rigore. Chissà che …”
In campionato comanda il Milan: la doppietta di Leao manda ko Pioli. Ma è rabbia Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA