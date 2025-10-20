Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, non era presente ieri sera a 'San Siro' per il match contro la Fiorentina: ecco perché

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan , non era presente ieri sera a 'San Siro' per il match poi vinto per 2-1 dai rossoneri di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli .

Milan, Furlani negli States. Gala della Niaf a Washington, ma non solo

Il CEO rossonero, infatti, si trova a Washington, negli Stati Uniti d'America. Ha partecipato al Gala per il 50° anniversario della Niaf. Ovvero, la 'National Italian American Foundation', importante associazione culturale statunitense che ha lo scopo di promuovere la storia, la lingua e la cultura dell’Italia negli U.S.A..