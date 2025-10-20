La Niaf è un punto di riferimento per i 20 milioni di statunitensi di origine italiana. Al contempo, promuove i rapporti tra Italia e States, tanto culturali quanto economici. Ma Furlani, per la 'rosea', ha anche l'obiettivo di trovare nuovi partner per il club rossonero oltre oceano.
Alcuni discorsi sarebbero stati già allacciati: così si spiegherebbe la presenza in loco di Furlani. Non va esclusa, poi, che nell'estate 2026 o in quella successiva, nel 2027, l'eventualità che il Milan torni negli Stati Uniti d'America per una tournée pre-campionato.
