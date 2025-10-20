In perdita Roma (che ha 5 punti in più, ma un gol in meno), Como (+4 e un gol in meno) e anche il Milan, cresciuto in maniera esponenziale (+5, ma 4 reti in meno). "Buon per lui che Rafael Leao, investito delle massime responsabilità dalle molte assenze, abbia risposto in azione con lo splendido diagonale del pareggio, e da fermo col rigore della vittoria", ha quindi commentato Condò.

"Ricordiamo un rigore di Leao nella serie interminabile contro il Rio Ave" — Il quale, poi, ha proseguito così: "Se al settimo anno col Milan questo è il primo rigore tirato dal portoghese in campionato — ne ricordiamo un altro nella serie interminabile del 2020 contro il Rio Ave in coppa — risulta evidente che ieri sera sia stato abbattuto un tabù, e chissà che non sia finalmente un nuovo inizio".

Condò, poi, ha chiosato con una riflessione: I migliori giocatori del torneo hanno età opposte: Luka Modric e Nico Paz. Chissà quanto è casuale che a Perth, nella discussa trasferta promozionale, vadano loro due".