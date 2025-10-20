Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Condò: “Buon per il Milan che Leao abbia abbattuto il tabù di un rigore. Chissà che …”

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato - anche - del successo del Milan di Massimiliano Allegri, per 2-1, a 'San Siro' contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco la sua analisi
Il giornalista sportivo Paolo Condò, sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha analizzato l'ultima giornata della Serie A 2025-2026, la settima, che ieri sera ha visto il Milan di Massimiliano Allegri imporsi a 'San Siro' per 2-1 in rimonta contro la Fiorentina di Stefano Pioli.

Milan-Fiorentina 2-1, Condò fa una disamina più generale

In un campionato che, finora, ha perso ben 40 gol nelle sue prime 7 giornate rispetto alla stagione 2024-2025, Condò ha fatto notare come soltanto l'Inter (2 punti in più rispetto ad un anno fa) e il Bologna (+4) abbiano segnato di più se rapportati allo stesso periodo di un anno fa.

In perdita Roma (che ha 5 punti in più, ma un gol in meno), Como (+4 e un gol in meno) e anche il Milan, cresciuto in maniera esponenziale (+5, ma 4 reti in meno). "Buon per lui che Rafael Leao, investito delle massime responsabilità dalle molte assenze, abbia risposto in azione con lo splendido diagonale del pareggio, e da fermo col rigore della vittoria", ha quindi commentato Condò.

"Ricordiamo un rigore di Leao nella serie interminabile contro il Rio Ave"

Il quale, poi, ha proseguito così: "Se al settimo anno col Milan questo è il primo rigore tirato dal portoghese in campionato — ne ricordiamo un altro nella serie interminabile del 2020 contro il Rio Ave in coppa — risulta evidente che ieri sera sia stato abbattuto un tabù, e chissà che non sia finalmente un nuovo inizio".

Condò, poi, ha chiosato con una riflessione: I migliori giocatori del torneo hanno età opposte: Luka Modric e Nico Paz. Chissà quanto è casuale che a Perth, nella discussa trasferta promozionale, vadano loro due".

