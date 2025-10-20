'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato questo episodio da moviola. Ovvero quello che, all'81', ha portato alla concessione del calcio di rigore poi trasformato qualche minuto più tardi da Leão. L'arbitro Livio Marinelli, che ha incassato l'insufficienza dalla 'rosea' (voto 5,5) lo ha assegnato - dopo 'on field review' al V.A.R. - per un fallo di Fabiano Parisi su Santiago Giménez.
"Marinelli pare coperto, Parisi vede la posizione precisa di Giménez ed è evidente che - per evitare il possesso del milanista – il viola allarga il braccio destro, striscia il volto dell’attaccante con la mano e agisce con la trattenuta. Marinelli, che in passato ha mantenuto decisioni da campo, viene richiamato al V.A.R., che lo salva. L’annuncio arriva all’84’20”: sanzione (rigore+giallo) applicabile", per il quotidiano sportivo nazionale. Quindi il rigore c'è, con buona pace della Fiorentina.
