Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Moviola Milan-Fiorentina, rigore per contatto Parisi-Giménez: la Gazzetta toglie ogni dubbio

MILAN-FIORENTINA

Moviola Milan-Fiorentina, rigore per contatto Parisi-Giménez: la Gazzetta toglie ogni dubbio

Milan-Fiorentina, la moviola della Gazzetta: tutta la verità sul rigore che ha deciso la partita
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in merito a Milan-Fiorentina 2-1 di ieri sera a 'San Siro', ha analizzato l'episodio chiave della moviola della partita. Ecco l'opinione della 'rosea' sul rigore concesso per il fallo su Santiago Giménez
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto, ieri sera a 'San Siro', la Fiorentina di Stefano Pioli per 2-1 nel posticipo domenicale della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. Dopo l'iniziale vantaggio di Robin Gosens per gli ospiti, doppietta di Rafael Leão per il Diavolo.

Milan-Fiorentina 2-1, la moviola: l'episodio incriminato, quello del rigore

—  

Proprio il secondo gol, quello giunto all'86' su calcio di rigore, ha scatenato l'ira - a fine partita - della Fiorentina. La società gigliata, con il suo direttore sportivo Daniele Pradè, ha definito "scandoloso", "assurdo", finanche "grottesco" il penalty concesso al Milan per la rimonta rossonera.

LEGGI ANCHE

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato questo episodio da moviola. Ovvero quello che, all'81', ha portato alla concessione del calcio di rigore poi trasformato qualche minuto più tardi da Leão. L'arbitro Livio Marinelli, che ha incassato l'insufficienza dalla 'rosea' (voto 5,5) lo ha assegnato - dopo 'on field review' al V.A.R. - per un fallo di Fabiano Parisi su Santiago Giménez.

LEGGI ANCHE: Milan, un colpo di mercato invernale da urlo: come quando arrivò Beckham in rossonero >>>

"Marinelli pare coperto, Parisi vede la posizione precisa di Giménez ed è evidente che - per evitare il possesso del milanista – il viola allarga il braccio destro, striscia il volto dell’attaccante con la mano e agisce con la trattenuta. Marinelli, che in passato ha mantenuto decisioni da campo, viene richiamato al V.A.R., che lo salva. L’annuncio arriva all’84’20”: sanzione (rigore+giallo) applicabile", per il quotidiano sportivo nazionale. Quindi il rigore c'è, con buona pace della Fiorentina.

Leggi anche
Milan-Fiorentina, Furlani assente: il CEO si trova negli USA. Ecco il motivo del suo viaggio
Condò: “Buon per il Milan che Leao abbia abbattuto il tabù di un rigore. Chissà che …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA