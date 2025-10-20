'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato questo episodio da moviola. Ovvero quello che, all'81', ha portato alla concessione del calcio di rigore poi trasformato qualche minuto più tardi da Leão. L'arbitro Livio Marinelli, che ha incassato l'insufficienza dalla 'rosea' (voto 5,5) lo ha assegnato - dopo 'on field review' al V.A.R. - per un fallo di Fabiano Parisi su Santiago Giménez.