Quindi, in alto, sotto la testata, si parla di Champions League . Alle ore 21:00 , infatti, sarà la volta di PSV Eindhoven-Napoli e Union Saint-Gilloise-Inter per la terza giornata della Fase Campionato. Gli azzurri di Antonio Conte vanno alla caccia del gol perduto; i nerazzurri di Cristian Chivu riproporranno in attacco il giovane Francesco Pio Esposito .

Focus, infine, su Milan e Juventus. In casa rossonera, primato in classifica e situazione florida, anche grazie alle 'Allegrate'. In quella bianconera, invece, flessione e calciomercato (soprattutto in attacco, con Loïs Openda e Jonathan David) ancora una volta disastroso.