La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 21 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 21 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di tennis e, in particolare, alla rinuncia di Jannik Sinner a disputare la Coppa Davis. Per l'altoatesino, "rinuncia sofferta", perché gli "serve più riposo", ma che ci sta dopo averla vinta per due volte consecutive.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 21 ottobre 2025

Quindi, in alto, sotto la testata, si parla di Champions League. Alle ore 21:00, infatti, sarà la volta di PSV Eindhoven-Napoli e Union Saint-Gilloise-Inter per la terza giornata della Fase Campionato. Gli azzurri di Antonio Conte vanno alla caccia del gol perduto; i nerazzurri di Cristian Chivu riproporranno in attacco il giovane Francesco Pio Esposito.

Focus, infine, su Milan e Juventus. In casa rossonera, primato in classifica e situazione florida, anche grazie alle 'Allegrate'. In quella bianconera, invece, flessione e calciomercato (soprattutto in attacco, con Loïs Openda e Jonathan David) ancora una volta disastroso.

