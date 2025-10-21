A proposito di Champions, oggi si torna in campo per le partite della terza giornata della Fase Campionato. Alle ore 21:00 spazio a Union Saint-Gilloise-Inter, con i giovani Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny che faranno coppia in attacco e a PSV Eindhoven-Napoli, dove Antonio Conte spera di poter schierare Scott McTominay, in non perfette condizioni fisiche.
Si parla, poi, anche del Torino e delle sue future mosse di mercato, stando alle parole del Presidente Urbano Cairo: si va verso il riscatto di Giovanni Simeone, il 'Cholito', dal Napoli e di Niels Nkounkou dall'Eintracht Francoforte. A Liverpool, sta vivendo un buon momento personale Federico Chiesa: continuando così, tornerà nel giro della Nazionale Italiana.
Chiosa con un'intervista in esclusiva a Chrīstos Mouzakitīs, centrocampista greco classe 2006 dell'Olympiacos, che ha in Luka Modrić del Milan il suo idolo e modello. I rossoneri, già da tempo, sono segnalati sulle sue tracce: che il baby talento possa, un giorno, sostituire l'esperto maestro in mediana?
