'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Igor Tudor, in crisi di risultati alla Juventus. L'allenatore è stato a rapporto dal plenipotenziario Damien Comolli, ottenendo 20 giorni di fiducia. Il croato avrà tempo sei partite tra Serie A e Champions League per dare una svolta alla stagione. Altrimenti, alla prossima sosta di novembre, per lui potrebbe scattare l'esonero.