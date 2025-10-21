Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 21 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 21 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Igor Tudor, in crisi di risultati alla Juventus. L'allenatore è stato a rapporto dal plenipotenziario Damien Comolli, ottenendo 20 giorni di fiducia. Il croato avrà tempo sei partite tra Serie A e Champions League per dare una svolta alla stagione. Altrimenti, alla prossima sosta di novembre, per lui potrebbe scattare l'esonero.

Tuttosport

A proposito di Champions, oggi si torna in campo per le partite della terza giornata della Fase Campionato. Alle ore 21:00 spazio a Union Saint-Gilloise-Inter, con i giovani Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny che faranno coppia in attacco e a PSV Eindhoven-Napoli, dove Antonio Conte spera di poter schierare Scott McTominay, in non perfette condizioni fisiche.

Si parla, poi, anche del Torino e delle sue future mosse di mercato, stando alle parole del Presidente Urbano Cairo: si va verso il riscatto di Giovanni Simeone, il 'Cholito', dal Napoli e di Niels Nkounkou dall'Eintracht Francoforte. A Liverpool, sta vivendo un buon momento personale Federico Chiesa: continuando così, tornerà nel giro della Nazionale Italiana.

Chiosa con un'intervista in esclusiva a Chrīstos Mouzakitīs, centrocampista greco classe 2006 dell'Olympiacos, che ha in Luka Modrić del Milan il suo idolo e modello. I rossoneri, già da tempo, sono segnalati sulle sue tracce: che il baby talento possa, un giorno, sostituire l'esperto maestro in mediana?

