"Giocare con il Milan è la cosa migliorare al momento". Inizia così l'intervista di Luka Modric al 'TG1'. Il centrocampista del Milan poi certifica il motivo per cui ha scelto il Diavolo: "Io sono venuto qui per vincere, tornare in Champions è l'obiettivo minimo, ma spero di fare di più. Sono in un grande e storico club: la squadra ha grandi talenti e il mister è un vincente, è un percorso lungo ma ho grandi aspettative". Parole chiarissime quelle di Modric che poi ricorda il suo tifo verso i rossoneri fin dà bambino: "Sono cresciuto con il mito di Boban, ma anche Maldini, Seedorf".