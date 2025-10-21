Pianeta Milan
Modric: “Sono in un grande e storico club. Mister vincente e tanti talenti. Il mio sogno …”

Luka Modric, centrocampista del Milan, è stato ospite al TG1 in una breve intervista. Il suo sogno, l'obiettivo personale e il suo sogno. Ecco le sue parole
"Giocare con il Milan è la cosa migliorare al momento". Inizia così l'intervista di Luka Modric al 'TG1'. Il centrocampista del Milan poi certifica il motivo per cui ha scelto il Diavolo: "Io sono venuto qui per vincere, tornare in Champions è l'obiettivo minimo, ma spero di fare di più. Sono in un grande e storico club: la squadra ha grandi talenti e il mister è un vincente, è un percorso lungo ma ho grandi aspettative". Parole chiarissime quelle di Modric che poi ricorda il suo tifo verso i rossoneri fin dà bambino: "Sono cresciuto con il mito di Boban, ma anche Maldini, Seedorf".

Per molti la Serie A è un campionato di secondo livello rispetto ad altri in Europa, non per Modric: "Il livello della Serie A è alto, in altri campionati non ci sono sfide così".

Poi sugli stadi in cui ha giocato: "Il Bernabeu per me è speciale, ma San Siro è pieno di storia. Ancelotti mi ha detto che mi sarei trovato bene, lui uno dei più grandi". Chiusura con il suo sogno attuale: "Il mio sogno ora è vincere con il Milan. Quando non molli mai tutto può accadere. Forza Milan sempre".

