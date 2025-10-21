Santiago Gimenez è entrato molto bene nella ripresa di Milan-Fiorentina 2-1. Il suo ingresso in campo, dopo il gol di Gosens, ha lanciato la rimonta del club rossonero grazie al suo lavoro senza palla e lo spostamento di Leao più a destra e Saelemaekers più a sinistra. L'attaccante messicano del Milan Santiago Gimenez , durante una live sui propri canali social, ha parlato di un retroscena su Luka Modric , suo compagno in rossonero. Ecco il video preso dal social X.

"Siamo arrivati ​​nello spogliatoio e ogni giocatore aveva il suo nuovo iPhone al suo posto. Modrić ce lo ha dato. Ha comprato un telefono a ciascuno di noi. Quando un giocatore arriva in una nuova squadra deve cantare davanti a tutti. Invece di cantare, ha deciso di comprare un telefono a tutti".