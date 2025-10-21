PIANETAMILAN rubriche milan sui social Gimenez: “Quando un giocatore arriva in una nuova squadra deve cantare davanti a tutti. Modric …”

Gimenez racconta un retroscena su Modric: 'Ha comprato un telefono a ciascuno di noi'
L'attaccante messicano del Milan Santiago Gimenez ha raccontato un retroscena su Luka Modric che riguarda dei telefonini. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Santiago Gimenez è entrato molto bene nella ripresa di Milan-Fiorentina 2-1. Il suo ingresso in campo, dopo il gol di Gosens, ha lanciato la rimonta del club rossonero grazie al suo lavoro senza palla e lo spostamento di Leao più a destra e Saelemaekers più a sinistra. L'attaccante messicano del Milan Santiago Gimenez, durante una live sui propri canali social, ha parlato di un retroscena su Luka Modric, suo compagno in rossonero. Ecco il video preso dal social X.

"Siamo arrivati ​​nello spogliatoio e ogni giocatore aveva il suo nuovo iPhone al suo posto. Modrić ce lo ha dato. Ha comprato un telefono a ciascuno di noi. Quando un giocatore arriva in una nuova squadra deve cantare davanti a tutti. Invece di cantare, ha deciso di comprare un telefono a tutti".

Simpatico retroscena quello svelato da Gimenez sui social. Modric ha iniziato alla grande la sua stagione al Milan: il croato è quasi sempre tra i migliori in campo per i rossoneri.

