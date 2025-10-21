Christos Mouzakitis, centrocampista dell'Olympiacos, ha dichiarato di ispirarsi a Luka Modric. Inoltre il calciatore greco considera il milanista come il suo idolo e ha ammesso di non aver mai saltato una sua partita.
Arrivato come il grande colpo estivo del Milan, Luka Modric non ha assolutamente deluso le aspettative. Anzi a quarant'anni l'ex campione del Real Madrid continua a stupire in campo grazie alle sue splendide giocate che hanno portato i rossoneri al primo posto dopo sette giornate di campionato. Il suo bilancio fino a questo punto della stagione è di un gol, contro il Bologna, e un assist per la rete di Loftus Cheek contro il Lecce. Per il resto della partite il mediano è sempre comunque risultato uno dei migliori in campo
Nonostante l'età, il croato è in una condizione fisica formidabile e continua a ricevere elogi dal mondo del pallone. L'ultimo in ordine di tempo arriva dalla Grecia e più precisamente da Christos Mouzakitis, centrocampista dell'Olimpiacos. Il giovane classe 2006 ha espresso parole di ammirazione per Luka Modric. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in un'intervista a Tuttosport.