Grazie al 2-1, in rimonta, inflitto domenica sera alla Fiorentina dell'ex Stefano Pioli a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri ha conquistato la vetta della classifica nel campionato di Serie A. La doppietta di Rafael Leão, infatti, ha spinto i rossoneri a quota 16 punti dopo 7 partite, primo davanti al terzetto composto da Napoli, Roma e Inter (15). Gran parte del merito dei risultati del Milan è del tecnico Allegri e delle sue 'allegrate'. Ecco quali sono i quattro punti cardine del lavoro dell'allenatore livornese. PROSSIMA SCHEDA