Al termine della settima giornata, i rossoneri staccano di una lunghezza Inter, Napoli e Roma, seguite da Bologna, Como e Juventus. Una classifica corta, considerando che i punti di distanza tra la prima posizione occupata dal Diavolo e l'ottava occupata dall'Atalanta sono solamente cinque. Il prossimo turno può rivelarsi favorevole alla squadra guidata da Max Allegri, il Milan giocherà a San Siro contro il Pisa mentre al Maradona andrà in onda il big-match Napoli-Inter.
