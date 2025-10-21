Pianeta Milan
Milan, Orlando punge Leão: “Non ha giocato bene. No a tutti questi colpi di tacco”

Ospite di Maracanà su TMW Radio, Orlando analizza il momento in Milan, Inter e Napoli, senza risparmiare una dichiarazione pungente su Rafa Leão. Ecco che cosa ha detto
Ospite di Maracanà su TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando si è espresso sul turno di campionato appena concluso, che ha consegnato un primo, seppur parziale e provvisorio, segnale forte: il Milan di Massimiliano Allegri è primo in classifica da solo a sedici punti. Risultato che in pochi avrebbero immaginato dopo sette partite.

Ecco le sue parole sul momento di Inter, Napoli e Milan, con una considerazione pungente su Leão, nonostante la doppietta. "Vedo bene l'Inter, è cambiata rispetto a Inzaghi. Metto i nerazzurri davanti al Napoli ora, poi il Milan perché Allegri ci sa fare e giocano una volta a settimana. Leao però non ha giocato bene. Punta l'uomo, no a tutti questi colpi di tacco...". Inoltre, sul rigore discusso di Milan-Fiorentina: "Il VAR non doveva intervenire. In termini di regolamento quindi non era rigore".

Al termine della settima giornata, i rossoneri staccano di una lunghezza Inter, Napoli e Roma, seguite da Bologna, Como e Juventus. Una classifica corta, considerando che i punti di distanza tra la prima posizione occupata dal Diavolo e l'ottava occupata dall'Atalanta sono solamente cinque. Il prossimo turno può rivelarsi favorevole alla squadra guidata da Max Allegri, il Milan giocherà a San Siro contro il Pisa mentre al Maradona andrà in onda il big-match Napoli-Inter.

