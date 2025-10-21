Ospite di Maracanà su TMW Radio, Orlando analizza il momento in Milan, Inter e Napoli, senza risparmiare una dichiarazione pungente su Rafa Leão. Ecco che cosa ha detto

Ospite di Maracanà su TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando si è espresso sul turno di campionato appena concluso, che ha consegnato un primo, seppur parziale e provvisorio, segnale forte: il Milan di Massimiliano Allegri è primo in classifica da solo a sedici punti. Risultato che in pochi avrebbero immaginato dopo sette partite.

Ecco le sue parole sul momento di Inter, Napoli e Milan, con una considerazione pungente su Leão, nonostante la doppietta. "Vedo bene l'Inter, è cambiata rispetto a Inzaghi. Metto i nerazzurri davanti al Napoli ora, poi il Milan perché Allegri ci sa fare e giocano una volta a settimana. Leao però non ha giocato bene. Punta l'uomo, no a tutti questi colpi di tacco...". Inoltre, sul rigore discusso di Milan-Fiorentina: "Il VAR non doveva intervenire. In termini di regolamento quindi non era rigore".