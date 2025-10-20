Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina, Leão non convince Marchegiani: “Non c’è da fare tanta poesia sulla prestazione”

Rafael Leão non convince Marchegiani: le parole sull'attaccante del Milan
Rafael Leão protagonista di Milan-Fiorentina con una doppietta, ma la prestazione non convince Luca Marchegiani, che nel post-partita a Sky Sport riflette sulla prestazione del portoghese.
Il Milan vince nel segno di Rafael Leão. Il giocatore forse più atteso del match non delude le aspettative e sigla una doppietta contro la Fiorentina che porta i tre punti alla squadra di Massimiliano Allegri.

Questa vittoria consente ai rossoneri di scavalcare in classifica Roma, Napoli e Inter, diventando così la nuova capolista del campionato. Il numero dieci rossonero con i due goal realizzati interrompe il digiuno casalingo in Serie A e risponde con una prestazione da grande giocatore alle numerose critiche ricevute dopo la prestazione poco brillante contro la Juventus.

Nonostante la rete da fuori area del pareggio e il rigore realizzato, la prova di Leão non ha convinto del tutto Luca Marchegiani. Ecco le sue parole ai microfoni di 'Sky Calcio Club'.

Sulla prestazione di Leão: "Non c’è da fare tanta poesia sulla prestazione di Leao. Il bello è che un giocatore atteso poi alla fine diventa decisivo perché fa gol con un tiro da fuori area, secondo me non così imparabile, ed un rigore che non era rigore. La prima volta che ha spostato palla e ha saltato l’uomo è stata la situazione del gol, non ha saltato mai l’uomo nella partita. Non è stata una prestazione…".

