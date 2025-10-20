Sulle difficoltà nel cogliere i tre punti: "Siamo il Milan, il nostro dovere è vincere le partite. Abbiamo cercato fino alla fine la vittoria e l'abbiamo ottenuta da squadra".

Sul suo impatto in campo: "Il mister dice sempre che c'è bisogno di tutti. Oggi potevo fare meglio".

Su com'è giocare al fianco di Luka Modrić: "A Modrić si cerca sempre di rubare quello che si può".

Sul gruppo: "Abbiamo una grande mentalità come gruppo e il modo di lavorare di tutti al Milan è una cosa bellissima. Le vittorie passano anche dalle persone che lavorano con noi e non vengono mai citate".

Sul giocare nel Milan: "Squadra di campioni, sono qui per fare il mio percorso e devo crescere tanto. Ho trovato meno spazio, ma ci sta, cerco sempre di dare il massimo".

Sul rigore decisivo: "Al 60' avevo la vista annebbiata dalla stanchezza, quindi non l'ho visto e non l'ho rivisto. Comunque sono episodi, lo riguarderò con calma".