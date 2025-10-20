Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Fiorentina, Ricci: “A Modric rubo quello che posso. Ho trovato meno spazio, ma …”

MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina, Ricci: “A Modric rubo quello che posso. Ho trovato meno spazio, ma …”

Milan-Fiorentina, Ricci: 'A Modric rubo quello che posso. Ho trovato meno spazio, ma ...'
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato in zona mista dopo Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato in zona mista al termine di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Fiorentina 2-1, così Ricci nel post-partita in zona mista

—  

Sulla vittoria: "Partita complicata, che si era messa male. Grande reazione del gruppo, complimenti a Rafael Leão ma anche a tutta la squadra".

LEGGI ANCHE

Sulle difficoltà nel cogliere i tre punti: "Siamo il Milan, il nostro dovere è vincere le partite. Abbiamo cercato fino alla fine la vittoria e l'abbiamo ottenuta da squadra".

Sul suo impatto in campo: "Il mister dice sempre che c'è bisogno di tutti. Oggi potevo fare meglio".

Su com'è giocare al fianco di Luka Modrić: "A Modrić si cerca sempre di rubare quello che si può".

Sul gruppo: "Abbiamo una grande mentalità come gruppo e il modo di lavorare di tutti al Milan è una cosa bellissima. Le vittorie passano anche dalle persone che lavorano con noi e non vengono mai citate".

Sul giocare nel Milan: "Squadra di campioni, sono qui per fare il mio percorso e devo crescere tanto. Ho trovato meno spazio, ma ci sta, cerco sempre di dare il massimo".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sul rigore decisivo: "Al 60' avevo la vista annebbiata dalla stanchezza, quindi non l'ho visto e non l'ho rivisto. Comunque sono episodi, lo riguarderò con calma".

Leggi anche
Milan-Fiorentina, Saelemaekers: “Allegri, Modric, Rabiot ci hanno portato la mentalità...
Milan-Fiorentina, Saelemaekers: “Quando Leao è in forma non possiamo che essere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA