MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina, Saelemaekers: “Quando Leao è in forma non possiamo che essere contenti”

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Leao:Penso che sia un giocatore incredibile, quando è in forma così e ci porta i 3 punti, non possiamo essere che contenti. Abbiamo provato tutta settimana ad aiutarlo nel suo rientro dall’infortunio. Adesso sta veramente bene e si vede sul campo. Siamo molto contenti per lui“.

Sul ruolo e sul ritorno al MilanNon lo so dire nemmeno io. Mi manca solo il portiere mi sa adesso, speriamo di no perché non so se lo potrei fare bene. Io l’ho detto: dove il mister mi mette, io gioco.Mi sento più a mio agio largo, lì ho iniziato la stagione. Sto crescendo partita dopo partita, mi sto abituando anche al ruolo ed è più facile. È vero che cambiare posizione così in partita non è facile“.

Sul suo ritorno in rossonero: “Dal momento in cui sapevo di tornare al Milan, avevo le idee chiare su me stesso. Volevo dare il 100% per rivivere ciò che ho vissuto 3-4 anni fa con lo scudetto. È vero che non è stato facile andare ogni anno in una squadra e abituarsi. Ma adesso tornato al Milan mi sento veramente a casa. Mi è stata data tanta fiducia da parte del mister. Sono molto contento di far parte di questo progetto“.

