Sul ruolo e sul ritorno al Milan“Non lo so dire nemmeno io. Mi manca solo il portiere mi sa adesso, speriamo di no perché non so se lo potrei fare bene. Io l’ho detto: dove il mister mi mette, io gioco.Mi sento più a mio agio largo, lì ho iniziato la stagione. Sto crescendo partita dopo partita, mi sto abituando anche al ruolo ed è più facile. È vero che cambiare posizione così in partita non è facile“.