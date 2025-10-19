Sul ruolo e sul ritorno al Milan“Non lo so dire nemmeno io. Mi manca solo il portiere mi sa adesso, speriamo di no perché non so se lo potrei fare bene. Io l’ho detto: dove il mister mi mette, io gioco.Mi sento più a mio agio largo, lì ho iniziato la stagione. Sto crescendo partita dopo partita, mi sto abituando anche al ruolo ed è più facile. È vero che cambiare posizione così in partita non è facile“.
Sul suo ritorno in rossonero: “Dal momento in cui sapevo di tornare al Milan, avevo le idee chiare su me stesso. Volevo dare il 100% per rivivere ciò che ho vissuto 3-4 anni fa con lo scudetto. È vero che non è stato facile andare ogni anno in una squadra e abituarsi. Ma adesso tornato al Milan mi sento veramente a casa. Mi è stata data tanta fiducia da parte del mister. Sono molto contento di far parte di questo progetto“.
