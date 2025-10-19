Milan-Fiorentina 2-1, così Saelemaekers nel post-partita di 'Milan TV'

Sul suo infortunio con il Belgio e la sua partita di stasera: "Dopo la partita che ho giocato in Nazionale è stato un po' uno spavento. Poteva essere qualcosa in più di quello che pensavamo. Poi è andato tutto bene, oggi ho giocato, abbiamo vinto e sono contento".