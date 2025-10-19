Sul primato in classifica in campionato: "Primo obiettivo che abbiamo raggiunto nel nostro percorso. Però sappiamo che la strada è lunga: dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità. I tre punti ci fanno capire che la squadra è quella giusta".
Sul Milan che ha vinto in rimonta senza molti titolari: "Il mister, Luka Modrić, Adrien Rabiot ci hanno portato una mentalità vincente, hanno fatto vedere al gruppo qual è la mentalità giusta per raggiungere gli obiettivi. Ora non c'erano tutti i giocatori che siamo abituati a vedere giocare, ma abbiamo fatto vedere che siamo un gruppo forte anche senza qualche giocatore importante".
