Milan-Fiorentina, Saelemaekers: 'Allegri, Modric, Rabiot ci hanno portato la mentalità vincente'
Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Fiorentina, gara della 7^ giornata della Serie A 2025-2026
Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul suo infortunio con il Belgio e la sua partita di stasera: "Dopo la partita che ho giocato in Nazionale è stato un po' uno spavento. Poteva essere qualcosa in più di quello che pensavamo. Poi è andato tutto bene, oggi ho giocato, abbiamo vinto e sono contento".

Sul primato in classifica in campionato: "Primo obiettivo che abbiamo raggiunto nel nostro percorso. Però sappiamo che la strada è lunga: dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità. I tre punti ci fanno capire che la squadra è quella giusta".

Sul Milan che ha vinto in rimonta senza molti titolari: "Il mister, Luka Modrić, Adrien Rabiot ci hanno portato una mentalità vincente, hanno fatto vedere al gruppo qual è la mentalità giusta per raggiungere gli obiettivi. Ora non c'erano tutti i giocatori che siamo abituati a vedere giocare, ma abbiamo fatto vedere che siamo un gruppo forte anche senza qualche giocatore importante".

