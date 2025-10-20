Massimiliano Allegri , allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Fiorentina , partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Fiorentina 2-1, così Allegri nel post-partita di 'TeleLombardia'

Sulla partita: "Diciamo che dopo il gol subito nella prima situazione in cui la palla è finita in area nostra i ragazzi hanno avuto una bella reazione, siamo stati bravi a vincere e siamo contenti".