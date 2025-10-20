Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina, Allegri: "Il cammino è ancora lungo. Recupereremo pochi giocatori"

Milan-Fiorentina, Allegri: 'Il cammino è ancora lungo. Recupereremo pochi giocatori'
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' dopo Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Fiorentina 2-1, così Allegri nel post-partita di 'TeleLombardia'

Sulla partita: "Diciamo che dopo il gol subito nella prima situazione in cui la palla è finita in area nostra i ragazzi hanno avuto una bella reazione, siamo stati bravi a vincere e siamo contenti".

Sulle tabelle per la classifica: "Il cammino è ancora lungo, venerdì abbiamo un’altra partita difficile perché comunque il Pisa è una squadra fisica, che concede poco. Noi dobbiamo recuperare le energie perché recupereremo pochi giocatori".

Sul livornese pronto ad affrontare il Pisa: "Ci ho giocato nella stagione 1988-1989, quindi ci sono già stato a Pisa (sorride, n.d.r.)".

