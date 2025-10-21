Modric dà l'esempio in campo e fuori: dimostra, a 40 anni, la propria leadership con i fatti e non con le parole. E l'intero gruppo lo segue, lo apprezza, lo rispetta. Non è un 'chiacchierone', così come rivelato da Ibra, ma quando parla dà un peso alle sue parole. Ecco perché Rafael Leao deve prendere appunti delle dichiarazioni, una vera e propria carezza, di Modric al suo indirizzo nel post-partita di Milan-Fiorentina: con il croato come guida totale non potrà far altro che migliorare ulteriormente.
Modric, ha continuato il quotidiano sportivo nazionale, è uno di quelli che fa gruppo e che lo trascina. Un acquisto, insomma, di quelli che possono cambiare una stagione. Contro il Pisa, venerdì, avrebbe potuto riposare ma, visti i tanti infortuni anche a metà campo (su tutti quello di Adrien Rabiot) sarà costretto a fare gli straordinari. Poco male per il Milan: quando guida Modric, in fin dei conti, si sentono tutti più sicuri.
