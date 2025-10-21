Pianeta Milan
Modric leader del gruppo rossonero: i retroscena sul post-partita di Milan-Fiorentina

Milan, la leadership di Modric tra i segreti del primato: il gruppo lo segue compatto
Luka Modric, in Milan-Fiorentina, ha fornito un'altra grande prestazione. 90' di recuperi e leadership per il croato, nonostante i 40 anni compiuti. La squadra lo segue con convinzione. Incluso Rafael Leão, che con lui ha un gran bel rapporto
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Luka Modric, centrocampista del Milan, vero e proprio condottiero della squadra di Massimiliano Allegri. Domenica sera, per il croato, contro la Fiorentina a 'San Siro', altri 90' di recuperi (è andato in tackle su avversari di almeno 15 anni più giovani) e leadership. Se Modric ha vinto, a metà campo, i duelli con tutti i viola, non è soltanto perché possiede immense qualità tecniche, ma anche e soprattutto perché ha corso di più. Più veloce e convinto.

Milan-Fiorentina, il bel post-partita di Modric

La 'rosea' ha rivelato che, dopo Milan-Fiorentina, Modric - attardatosi sul campo per le interviste - una volta tornato nello spogliatoio ha trovato Allegri, Zlatan Ibrahimovic, il resto della dirigenza e i compagni di squadra ad aspettarlo per degli abbracci speciali. La serata dell'ex Real Madrid, poi, è proseguita a 'San Siro': ha cenato in una stanza riservata alla squadra, vicino agli spogliatoi, con un pasto caldo preparato dai cuochi di Milanello.

Modric dà l'esempio in campo e fuori: dimostra, a 40 anni, la propria leadership con i fatti e non con le parole. E l'intero gruppo lo segue, lo apprezza, lo rispetta. Non è un 'chiacchierone', così come rivelato da Ibra, ma quando parla dà un peso alle sue parole. Ecco perché Rafael Leao deve prendere appunti delle dichiarazioni, una vera e propria carezza, di Modric al suo indirizzo nel post-partita di Milan-Fiorentina: con il croato come guida totale non potrà far altro che migliorare ulteriormente.

Modric, ha continuato il quotidiano sportivo nazionale, è uno di quelli che fa gruppo e che lo trascina. Un acquisto, insomma, di quelli che possono cambiare una stagione. Contro il Pisa, venerdì, avrebbe potuto riposare ma, visti i tanti infortuni anche a metà campo (su tutti quello di Adrien Rabiot) sarà costretto a fare gli straordinari. Poco male per il Milan: quando guida Modric, in fin dei conti, si sentono tutti più sicuri.

