'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Luka Modric, centrocampista del Milan, vero e proprio condottiero della squadra di Massimiliano Allegri. Domenica sera, per il croato, contro la Fiorentina a 'San Siro', altri 90' di recuperi (è andato in tackle su avversari di almeno 15 anni più giovani) e leadership. Se Modric ha vinto, a metà campo, i duelli con tutti i viola, non è soltanto perché possiede immense qualità tecniche, ma anche e soprattutto perché ha corso di più. Più veloce e convinto.