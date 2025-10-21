Oggi Matteo Gabbia compie 26 anni . Il classe '99 è uno dei protagonisti di questo avvio di stagione rossonero , al centro della difesa di Max Allegri. Il centrale di Busto Arsizio ha sfornito ottime prestazioni fin dall'inizio della stagione, dimostrando di essere uno dei punti fermi del nuovo Milan. Nella vittoria con l'Udinese, Matteo Gabbia ha avuto la possibilità di indossare la fascia di capitano a San Siro , un vero sogno per un milanista. Di seguito si riporta il post su X dedicato al difensore.

Una vita in rossonero

La didascalia recita "One of our own", ovvero "uno dei nostri". Un ragazzo nato nella provincia di Varese, cresciuto calcisticamente nel Milan fin dalle giovanili, i colori rossoneri per lui sono più di una semplice maglia. Per il numero 46 è questione di appartenenza e amore nei confronti della squadra che tifa fin da bambino. Prima di diventare una colonna della difesa rossonera, Matteo ha maturato esperienza in due squadre che sono state importanti per la sua crescita: prima un anno alla Lucchese, poi sei mesi di prestito al Villarreal, dopo i quali è tornato a Milanello radicalmente maturato.