Con la maglia del Milan ha vinto due titoli, lo Scudetto nella stagione 21/22 e la Supercoppa Italiana dello scorso anno. Finora, il vice-capitano di Max Allegri ha totalizzato 88 presenze in maglia Milan, segnando sei gol, ricordando in particolare il primo in Champions League contro la Dinamo Zagabria e il gol vittoria nel derby contro l'Inter. Durante l'ultima pausa per le nazionali, il difensore rossonero è stato chiamato dal C.T. Gennaro Gattuso per le sfide contro Israele ed Estonia. Grazie alle sue prestazioni ha riconquistato la maglia Azzurra che mancava dalla prima convocazione ricevuta da Luciano Spalletti nell'ottobre del 2024.
Nel post social del Milan, viene linkato anche un breve video che ripercorre i momenti più importanti della carriera del difensore rossonero, disponibile qui di seguito.
