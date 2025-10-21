Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Buon compleanno, Gabbia: il centrale del Milan compie 26 anni. Gli auguri social, la carriera rossonera

MILAN SUI SOCIAL

Buon compleanno, Gabbia: il centrale del Milan compie 26 anni. Gli auguri social, la carriera rossonera

Buon compleanno, Gabbia: il centrale del Milan compie 26 anni. Gli auguri social, la carriera rossonera
Matteo Gabbia compie 26 anni e sui social arrivano gli auguri dal club rossonero. Centrale nel nuovo Milan di Allegri, ripercorriamo la sua carriera con la maglia del Diavolo
Redazione

Oggi Matteo Gabbia compie 26 anni. Il classe '99 è uno dei protagonisti di questo avvio di stagione rossonero, al centro della difesa di Max Allegri. Il centrale di Busto Arsizio ha sfornito ottime prestazioni fin dall'inizio della stagione, dimostrando di essere uno dei punti fermi del nuovo Milan. Nella vittoria con l'Udinese, Matteo Gabbia ha avuto la possibilità di indossare la fascia di capitano a San Siro, un vero sogno per un milanista. Di seguito si riporta il post su X dedicato al difensore.

Una vita in rossonero

—  

La didascalia recita "One of our own", ovvero "uno dei nostri". Un ragazzo nato nella provincia di Varese, cresciuto calcisticamente nel Milan fin dalle giovanili, i colori rossoneri per lui sono più di una semplice maglia. Per il numero 46 è questione di appartenenza e amore nei confronti della squadra che tifa fin da bambino. Prima di diventare una colonna della difesa rossonera, Matteo ha maturato esperienza in due squadre che sono state importanti per la sua crescita: prima un anno alla Lucchese, poi sei mesi di prestito al Villarreal, dopo i quali è tornato a Milanello radicalmente maturato.

LEGGI ANCHE

Con la maglia del Milan ha vinto due titoli, lo Scudetto nella stagione 21/22 e la Supercoppa Italiana dello scorso anno. Finora, il vice-capitano di Max Allegri ha totalizzato 88 presenze in maglia Milan, segnando sei gol, ricordando in particolare il primo in Champions League contro la Dinamo Zagabria e il gol vittoria nel derby contro l'Inter. Durante l'ultima pausa per le nazionali, il difensore rossonero è stato chiamato dal C.T. Gennaro Gattuso per le sfide contro Israele ed Estonia. Grazie alle sue prestazioni ha riconquistato la maglia Azzurra che mancava dalla prima convocazione ricevuta da Luciano Spalletti nell'ottobre del 2024.

LEGGI ANCHE: Milan primo anche grazie alle ‘Allegrate’: i quattro punti cardine del lavoro del mister >>>

Nel post social del Milan, viene linkato anche un breve video che ripercorre i momenti più importanti della carriera del difensore rossonero, disponibile qui di seguito.

Leggi anche
Il CEO rossonero Furlani negli USA: visita al club Milan New York City. Ecco la foto sui social
Milan-Fiorentina, la Curva Sud: “Oggi la Curva Sud Milano tornerà a colorarsi anche a San...

© RIPRODUZIONE RISERVATA