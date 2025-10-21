Impegnato da qualche giorno negli Stati Uniti per partecipare alla Niaf (Nation Italian American Foundation), e stringere nuovi accordi commerciali, Giorgio Furlani ha trovato il tempo di fare visita al Milan Club New York
Il successo contro la Fiorentina ha dato entusiasmo all'ambiente Milan. Grazie ai tre punti conquistati la formazione di Massimiliano Allegri è piombata in testa alla classifica a + 1 sul trio composto da Napoli, Inter e Roma. Dopo il ko all'esordio contro la Cremonese i rossoneri sono cresciuti di partita in partita fino ad ottenere il primo posto.
Mentre la squadra continua a crescere, la dirigenza rossonera continua a lavorare fuori dal campo. Nei giorni scorsi Giorgio Furlani, CEO rossonero, è volato negli Stati Uniti per partecipare alla NIAF ("National Italian American Foundation"), organizzazione che promuove il legame linguistico e culturale tra Italia e USA, ma anche per trovare e stringere nuovi accordi commerciali. Non solo il dirigente rossonero ha anche trovato il tempo di fare visita al Milan Club New York.