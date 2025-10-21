Impegnato da qualche giorno negli Stati Uniti per partecipare alla Niaf (Nation Italian American Foundation), e stringere nuovi accordi commerciali, Giorgio Furlani ha trovato il tempo di fare visita al Milan Club New York

Il successo contro la Fiorentina ha dato entusiasmo all'ambiente Milan . Grazie ai tre punti conquistati la formazione di Massimiliano Allegri è piombata in testa alla classifica a + 1 sul trio composto da Napoli , Inter e Roma . Dopo il ko all'esordio contro la Cremonese i rossoneri sono cresciuti di partita in partita fino ad ottenere il primo posto.

Mentre la squadra continua a crescere, la dirigenza rossonera continua a lavorare fuori dal campo. Nei giorni scorsi Giorgio Furlani, CEO rossonero, è volato negli Stati Uniti per partecipare alla NIAF ("National Italian American Foundation"), organizzazione che promuove il legame linguistico e culturale tra Italia e USA, ma anche per trovare e stringere nuovi accordi commerciali. Non solo il dirigente rossonero ha anche trovato il tempo di fare visita al Milan Club New York.