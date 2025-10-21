Pianeta Milan
Il CEO rossonero Furlani negli USA: visita al club Milan New York City. Ecco la foto sui social

Milan, Furlani ha visitato il Club New York City: il commento
Impegnato da qualche giorno negli Stati Uniti per partecipare alla Niaf (Nation Italian American Foundation), e stringere nuovi accordi commerciali, Giorgio Furlani ha trovato il tempo di fare visita al Milan Club New York
Mentre la squadra continua a crescere, la dirigenza rossonera continua a lavorare fuori dal campo. Nei giorni scorsi Giorgio Furlani, CEO rossonero, è volato negli Stati Uniti per partecipare alla NIAF ("National Italian American Foundation"), organizzazione che promuove il legame linguistico e culturale tra Italia e USA, ma anche per trovare e stringere nuovi accordi commerciali. Non solo il dirigente rossonero ha anche trovato il tempo di fare visita al Milan Club New York.

Ecco il commento su Instagram da parte del Sodalizio rossonero: "Abbiamo appeso le sue parole nel bar.” Semi-cit. Grazie a tutti per essere venuti! Con un'apparizione a sorpresa di Giorgio Furlani!".

