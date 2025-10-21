Il Milan è tornato in campo in Serie A. Vittoria in rimonta importante contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Massimiliano Allegri ha dovuto cambiare un po' il Diavolo a causa dei tanti infortuni. Ecco le notizie del 21 ottobre 2025. Era rigore il contatto Parisi-Gimenez? La sentenza. Arriva Son? Occhio alle voci sulla porta e gli infortuni. Il debutto da titolare di Athekame. Ecco le news più importanti pubblicate nella mattinata di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, colpo Son? La sentenza sul rigore Parisi-Gimenez. Infortuni: le novità. E il portiere …
ULTIME MILAN NEWS
Milan, colpo Son? La sentenza sul rigore Parisi-Gimenez. Infortuni: le novità. E il portiere …
Milan, le polemiche post Fiorentina. Due colpi di mercato pronti? Le ultime sugli infortuni. Ecco le top news del 21 ottobre 2025 da Pianeta Milan