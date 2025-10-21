Milan, Pellegatti: 'Dobbiamo pretendere da Leao. Allegri ...'

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e in particolare di Rafael Leao. Ecco il suo parere sul momento del portoghese dopo Milan-Fiorentina
Il Milan ha battuto la Fiorentina grazie alla doppietta di Rafael Leao nel secondo tempo. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del portoghese: "Leao ha lottato per 90 minuti nonostante non li avesse del tutto nelle gambe. Qui non si tratta di scendere o salire dal suo carro, si tratta di analizzare le partite. Non è entrato bene contro il Napoli. Leao doveva essere la sua partita, deve trascinarci in alto in classifica, dev'essere il leader della squadra. Dobbiamo pretendere, noi non accusiamo, ci siamo sul carro di Leao, ma abbiamo delle pretese". Questo il pensiero del tifoso del Milan su 'YouTube'.
Milan, Pellegatti su Leao
Pellegatti continua con la sua analisi su Leao: "L'atteggiamento è positivo contro la Fiorentina, dev'essere il punto di partenza della sua stagione. La sua natura lo porta a sinistra. Mi auguro contro il Pisa di vedere Leao con Gimenez con Nkunku pronto dalla panchina. Gimenez entrato benissimo in partita contro la Fiorentina. Leao mi sembra di avere capito che ha giocato con lo spirito che vogliamo sempre vedere da lui".