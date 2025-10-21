Milan, Pellegatti: 'Dobbiamo pretendere da Leao. Allegri ...'

Il Milan ha battuto la Fiorentina grazie alla doppietta di Rafael Leao nel secondo tempo. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del portoghese: "Leao ha lottato per 90 minuti nonostante non li avesse del tutto nelle gambe. Qui non si tratta di scendere o salire dal suo carro, si tratta di analizzare le partite. Non è entrato bene contro il Napoli. Leao doveva essere la sua partita, deve trascinarci in alto in classifica, dev'essere il leader della squadra. Dobbiamo pretendere, noi non accusiamo, ci siamo sul carro di Leao, ma abbiamo delle pretese". Questo il pensiero del tifoso del Milan su 'YouTube'.