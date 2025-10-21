Milan-Fiorentina, Bruno: 'Gimenez è scarso. Ha preso in giro tutti'

Sul nostro calcio all'estero:"Perché il calcio italiano all’estero è considerato pochissimo. Soprattutto per colpa di giocatori e di situazioni come quella che è costata alla Fiorentina la sconfitta col Milan".

Sul rigore di Gimenez:"I simulatori sono il male del calcio. Questo attaccante, l’attaccante rossonero, francamente scarso, ha preso in giro tutti. I tifosi della Fiorentina, gli appassionati del pallone italiani. Tutti coloro, insomma, che amano il calcio e in Italia sono costretti ad assistere a fatti scandalosi come quello di domenica".

Sulla simulazione:"Perchè chi lo fa è uno scarso. E’ uno che ha paura di prendere i fischi della gente perché non gli riesce di fare un dribbling o inventarsi una giocata. Ma sa che cosa mi fa arrabbiare ancora di più? che nessuno ne parla. Che tanti opinionisti, ex calciatori, come non avevano la schiena dritta in campo, non l’hanno nemmeno nel giudicare certi episodi".

Sul Var:"Lasciamo stare. Quanti erano gli arbitri a rivedere l’episodio? E poi le immagini dicevano chiaramente che Gimenez aveva simulato, ma gli arbitri...".

Sull'episodio: "Mentre rivedevo l’episodio ho pensato a chi come me, Passarella o anche Montero, o magari i compagni di mille partite come Policano e Annoni, avrebbe reagito davanti a una ’caduta’ del genere e le dico, che io all’altro non gliela avrei fatta passare. E che di conseguenza sarei stato sicuramente espulso".

Sul contatto con Parisi:"Mi hanno detto che aveva, la mano nel colletto... Ma per favore, non scherziamo. Mi fa ridere ascoltare certe giustificazioni... Sa, piuttosto, che cosa mi da’ molta tristezza?".