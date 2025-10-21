1 di 5 MILAN, COME E' ANDATO ATHEKAME?

Milan-Fiorentina 2-1, i rossoneri sono riusciti a conquistare i tre punti nonostante le tantissime assenze. A causa dell'affaticamento muscolare dell'ultimo minuto di Ruben Loftus-Cheek, Massimiliano Allegri ha dovuto puntare dal primo minuto su Zachary Athekame, terzino destro arrivato in estate dallo Young Boys. Come è andata la prima partita da titolare in rossonero per lo svizzero? Ecco le pagelle del difensore dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA