Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 21 ottobre 2025. Momento buono per la squadra di Massimiliano Allegri, prima in classifica in Serie A dopo la vittoria sulla Fiorentina, malgrado i tanti infortunati e una rosa piuttosto corta. C'è sempre molto da parlare, però, dell'universo rossonero e per questo motivo ora vediamo insieme le news più importanti sul Diavolo pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, che intesa tra Modric e Leao. Cassano a ruota libera. Mercato, occhio a Suzuki
ULTIME MILAN NEWS
Milan, che intesa tra Modric e Leao. Cassano a ruota libera. Mercato, occhio a Suzuki
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 21 ottobre 2025: il Diavolo di Massimiliano Allegri è primo in classifica, ma c'è chi - come Antonio Cassano - non è felice. Tutto quello che c'è da sapere