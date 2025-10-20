Milan-Fiorentina 2-1, vittoria sofferta ma importantissima per i rossoneri di Massimiliano Allegri che ora si trovano in testa da soli in campionato. Nella ripresa decisivo Leao: dopo i minuti da subentrato con Napoli e Juve e i tanti giorni out per l'infortunio al polpaccio, il portoghese ritrova i gol e torna ad essere decisivo. Ecco le pagelle dell'attaccante dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA
PAGELLE MILAN
