Milan, l'arrivo di Allegri ha portato più disciplina ai rossoneri: il punto

Il Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri sembra aver trovato quella disciplina che non ha avuto durante la deludente passata stagione. Il tanti brutti episodi dello scorso anno con il tecnico livornese non si sono più visti.

Redazione PM 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 23:32)

Dopo sette giornate di campionato il Milan si trova in testa alla classifica con sedici punti conquistati a più uno sul trio composto da Napoli, Roma e Inter. Gran parte del merito va sicuramente dato a Massimiliano Allegri che ha saputo risollevare una squadra che l'anno scorso ha chiuso all'ottavo posto in campionato. Uno dei reparti su cui ha lavorato l'ex Juventus è la difesa: i rossoneri, con quattro gol subiti, sono ora la miglior difesa del campionato.