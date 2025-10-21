Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Ordine: “Allegri è un tipo semplice. Ecco cosa gli riconoscono al Milan”

INTERVISTE

Ordine: “Allegri è un tipo semplice. Ecco cosa gli riconoscono al Milan”

Ordine su Allegri: 'Al Milan si fidano di lui e gli riconoscono che...'
Il giornalista Franco Ordine ha espresso un parere sull'operato di Massimiliano Allegri al Milan sostenendo che la società rossonera gode di una certa stima e fiducia per il tecnico toscano.
Redazione PM

Massimiliano Allegri, tornato in rossonero dopo undici anni, sembra aver, in queste prime sette giornate di campionato, almeno momentaneamente fatto cambiare idea ai più scettici. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: i rossoneri sono infatti primi in classifica a quota sedici punti.

I gol subiti sono però il dato che veramente rende l'idea di come ci sia stato un cambiamento rispetto alla passata stagione. Alla settima giornata il diavolo ha incassato solamente quattro gol con la stessa difesa della scorsa stagione. Dell'operato di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, ne ha parlato il giornalista Franco Ordine. Ecco le sue parole riportate sul Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE

Su Allegri: "È un tipo semplice Max, la semplicità è il suo mantra. Non gli è mai capitato per esempio di ritagliare una intervista da pubblicare sulla bacheca dello spogliatoio per trasmettere qualche motivazione precisa a uno spogliatoio smarrito. Non gli è mai capitato di prendersela pubblicamente perché un collega lo ha citato parlando dell’allenatore del Milan invece che esibire la sua identità anagrafica".

Ordine: "Allegri? Al Milan si sono fidati dopo il primo incidente e poi ..."

—  

LEGGI ANCHE: Milan primo anche grazie alle ‘Allegrate’: i quattro punti cardine del lavoro del mister >>>

Sul rapporto con il Milan: "La verità sul conto di Allegri al Milan e del suo felice impatto con Milanello e i suoi abitanti è molto più elementare: gli riconoscono che è uno del mestiere e si fidano di lui. Specie se poi capita di raccomandare, inascoltato, a Pulisic “non calciare di piatto” il rigore o di intimare a Leao, invece che a Fofana, di andare sul dischetto e completare l’opera di una serata quasi perfetta cominciata nel segno della sofferenza, proseguita con un semi maldestro autogol e chiusa con quella rivolta orgogliosa incarnata dal più discusso della compagnia scelto nei giorni di inizio luglio come uno dei trascinatori del nuovo Milan. Si sono fidati dopo il primo incidente di percorso (Cremonese) ed è spuntata una correzione del centrocampo (Rabiot) utilissima".

Leggi anche
Milan primo anche grazie alle ‘Allegrate’: i quattro punti cardine del lavoro del mister
Milan-Pisa, nuova chance per Giménez dall’inizio. La situazione sul fronte infortuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA