Milan-Pisa, nuova chance per Giménez dall’inizio. La situazione sul fronte infortuni

Santiago Giménez, partito dalla panchina domenica sera contro la Fiorentina, si scalda per tornare a giocare titolare in Milan-Pisa di venerdì sera a 'San Siro'. Massimiliano Allegri alle prese con gli infortuni: ecco lo stato delle cose
Domenica sera, grazie a una bella doppietta di Rafael Leão, il Milan ha battuto in rimonta per 2-1 la Fiorentina a 'San Siro', conquistando tre punti e la vetta della classifica del campionato di Serie A. Ieri allenamento di scarico per chi è sceso in campo, un po' più impegnativo per gli altri.

Infortuni, il Milan può recuperarne un paio per venerdì

Oggi, però, il Diavolo tornerà concretamente sui campi del centro sportivo rossonero di Milanello per preparare al meglio Milan-Pisa, partita dell'8^ giornata della Serie A 2025-2026, in programma venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro'. Gli occhi di tutti, inutile negarlo, sono puntati sull'infermeria.

Riuscirà il tecnico Massimiliano Allegri a recuperare qualcuno degli infortunati? Fuori causa, come noto, fino alla sosta Nazionali di novembre i centrocampisti Ardon Jashari e Adrien Rabiot e l'attaccante Christian Pulisic; l'allenatore livornese ha i fari puntati sugli altri tre, ovvero Pervis Estupiñán, Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku.

Per 'Tuttosport' oggi in edicola, Allegri si augura di ritrovare almeno il centrocampista inglese e l'attaccante francese, mentre per il laterale mancino ecuadoriano si capirà nei prossimi giorni se sarà almeno disponibile per la panchina. Venerdì, per Milan-Pisa, è probabile il ritorno di Santiago Giménez da titolare con, al suo fianco, in attacco, il confermato Leão.

