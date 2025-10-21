Riuscirà il tecnico Massimiliano Allegri a recuperare qualcuno degli infortunati? Fuori causa, come noto, fino alla sosta Nazionali di novembre i centrocampisti Ardon Jashari e Adrien Rabiot e l'attaccante Christian Pulisic; l'allenatore livornese ha i fari puntati sugli altri tre, ovvero Pervis Estupiñán, Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku.
Per 'Tuttosport' oggi in edicola, Allegri si augura di ritrovare almeno il centrocampista inglese e l'attaccante francese, mentre per il laterale mancino ecuadoriano si capirà nei prossimi giorni se sarà almeno disponibile per la panchina. Venerdì, per Milan-Pisa, è probabile il ritorno di Santiago Giménez da titolare con, al suo fianco, in attacco, il confermato Leão.
